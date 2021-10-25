朱立倫稱「抗中保台一定罷免」　林俊憲：贏得不明不白

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於立委林昶佐表示「你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力」，國民黨主席朱立倫認為開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣的立委、民代一定會被罷免掉。對此，民進黨立委林俊憲質疑，朱立倫真的有看懂投票結果嗎？

林俊憲25日表示，朱立倫身為黨主席的首戰告捷，開心一下沒關係，但因此沖昏頭不太好，抗中保台一定會被罷免，光是這句話，就代表國民黨還沒搞懂陳柏惟罷免案的結果要如何解讀，贏得不明不白，最後恐怕也會輸得不明所以。

林俊憲指出，朱立倫這句話，從兩個面向解讀，第一，他認為3Q罷免通過的成因是他的國家定位立場；第二，朱立倫認為「抗中保台」就是站在國民黨的對立面，或不要問國民黨這個問題，不管是說不清還是不敢說都不重要，反正別問就對了。

林俊憲認為，陳柏惟罷免案通過的原因很多，但「抗中保台」的立場絕不是其中之一，看看最近的民調就知道，根據總統蔡英文在國慶演說發表「四個堅持」之後所做的各項民調，認同的民眾都在6成至8成以上，堅持台灣自主、反對中國併吞已是不容質疑的主流民意，又怎麼會成為投下罷免同意票的動機？甚至進一步說，這也許正是在眾多不利因素下還能保持膠著的原因。

林俊憲還說，朱立倫錯把投票結果當作對國民黨逃避回答國家定位立場的肯定，還以「敢問我就罷免你」的口吻來威脅對手，口氣實在不小，只是罷免不會讓國民黨贏得政權，大選才會，如果連這點都看不清的話，即使惡意罷免拉下再多對手，也輪不到國民黨坐上去。