吐司「熱壓過又乾又硬」！她狂刷雙北5分店負評　三重店怒告誹謗

記者陳俊宏／綜合報導

一名王小姐到雙北連鎖人氣熱壓吐司店點了吐司，結果不滿吐司熱壓過，事後對五間分店都留同樣的負評。其中三重店表示，這名顧客沒來過亂留負評，決定提告誹謗；而士林店則公布監視器，還原當時情況。

《東森新聞》報導，13日中午，王小姐點完「蕃茄起司」吐司後，選好位置等餐點送上來，後來疑似與店員理論，最後吃了一半起身要求外帶，並要求再做一份沒烤過的，切一半給她打包。

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▲▼王小姐吃到一半要求打包。（圖／東森新聞）



業者說，他們的吐司都是舖好起司等配料，放進熱壓機，要讓客人吃到熱騰騰的美味。沒想到王小姐事後到他們位於雙北的五間分店，都留了一樣的負評，指菜單有問題之外，還花這麼多時間去吃，「吃下去又乾又硬，實在受不了」，大失所望，甚至還到其他分店，要求用匯款的方式退款給他。

士林店于店長受訪指出，正常來講，顧客應該是吃了1、2口，如果不能接受就應該要先告知，而不是說吃了一半，再告知「我不喜歡這份餐點，想要一份新的吐司，幫我打包一半」；他們也看過該小姐在其他店家的評論，那其實她是針對士林店，就不該到其他分店評論。

其中，三重店氣炸了，已經對王小姐提告誹謗，認為她沒來過，就亂留不實評論，造成店家名譽受損。

▲▼王小姐留下負評。（圖／東森新聞）



▼士林店于店長受訪。（圖／東森新聞）

