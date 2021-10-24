快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

SHOEI日前宣布，在茨城縣工廠內建造了一個全新的低溫降雨風洞設施（低溫風洞實驗室）。在繼能夠重現在高速騎乘場面的風洞實驗室之後，SHOEI成功打造出一個能夠將氣溫降低至零下五度，重現低溫與下雨的實驗設備，對於旅行車用安全帽的升級絕對能夠帶來極大幫助。