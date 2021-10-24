快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

▲大陸南京航空航天大學實驗室24日發生爆炸。（圖／翻攝自微博）
記者趙蔡州／綜合報導
大陸江蘇省南京航空航天大學24日發生爆炸事故，校區內一處材料科學與技術學院實驗室24日下午突然爆炸，火勢瞬間蔓延且不斷竄出濃濃黑煙，甚至有民眾拍下爆炸瞬間。
根據南京航空航天大學官方微博表示，事件發生在24日下午3時52分，位在將軍路校區的材料實驗室發生爆炸，當地消防局獲報後，迅速趕到撲滅火勢，並且受傷的11人送醫，其中2人經搶救無效死亡。
另據新京報報導，南京消防局正在調查實驗室爆炸原因。
▲大陸南京航空航天大學實驗室24日發生爆炸。（圖／翻攝自微博）
記者趙蔡州／綜合報導
大陸江蘇省南京航空航天大學24日發生爆炸事故，校區內一處材料科學與技術學院實驗室24日下午突然爆炸，火勢瞬間蔓延且不斷竄出濃濃黑煙，甚至有民眾拍下爆炸瞬間。
根據南京航空航天大學官方微博表示，事件發生在24日下午3時52分，位在將軍路校區的材料實驗室發生爆炸，當地消防局獲報後，迅速趕到撲滅火勢，並且受傷的11人送醫，其中2人經搶救無效死亡。
另據新京報報導，南京消防局正在調查實驗室爆炸原因。
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