食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

▲超級性病「腹股溝肉芽腫」正在英國悄悄蔓延。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者葉睿涵／綜合報導

可能導致感染部位出現食肉性潰瘍的罕見性病「腹股溝肉芽腫」正在英國悄悄蔓延。英國衛生部數據顯示，該國在2019年就已出現30宗相關病例，儘管這個數字與其他性病傳染相比不算多，但相關病例數近2年一直穩定上升，並可能對公共健康構成威脅。

綜合《伯明翰郵報》與《紐約郵報》報導，腹股溝肉芽腫（學名Granuloma Inguinale，亦稱Donovanosis）是一種肉芽腫克雷伯氏菌（Klebsiella granulomatis）引起的病變，其特徵是生殖器潰瘍。腹股溝肉芽腫過去只流行於印度、巴西和新幾內亞（New Guinea），然而隨著人口移動，這種被稱為「超級性病」的傳染病已在南非及澳洲現蹤，並於2018年首度傳入英國。

▲顯微鏡下的腹股溝肉芽腫切片。（圖／翻攝自JCDR期刊）

腹股溝肉芽腫出現的區域並不止於腹股溝，而是在性器及周邊，它主要經由與患者發生性行為傳染，不過接觸患者的潰瘍傷口亦可傳染。腹股溝肉芽腫實際上並不會「吃掉」患者的肉，但由於它會導致患者的皮膚看起來血淋淋的，因此被人們稱為食肉性潰瘍（flesh-eating ulcer）。

當患者與細菌接觸後，身體首先會出現細小的腫塊。之後，腫塊會破裂，使病灶變成開放、見肉及湧出式病變。感染會擴散，使受感染的組織殘缺。感染將繼續破壞組織，直至相關部位得到治療。印度過去曾有一名患者因生殖器持續出現疼痛性潰瘍長達5週，而需要切除陰莖。

美國疾病管制署（CDC）曾在2015年指出，病患可以使用抗生素來阻止病菌生長，從而促使潰瘍在數日內痊癒，但如果患者感染的時間較長，則需要治療數週才能取得顯著的進展。報導稱，若患者在染病後不加以控制，那感染引起的潰瘍有可能會加速艾滋病毒的傳播。

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