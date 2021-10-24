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中正紀念堂接種站「2民眾暈針送醫」　1人跌倒撞到頭！

中正紀念堂2民眾暈針送醫。（圖／記者趙于婷攝）

▲中正紀念堂接種站民眾暈針送醫。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

第12輪新冠疫苗大規模施打，中正紀念堂是中央自設接種站之一，今上午行政院院長蘇貞昌也親自前往視察。在接近中午左右，陸續有兩名民眾因接種後不適緊急送醫，年紀約在40歲左右。據了解，兩名民眾都是暈針，其中一名當時因為暈眩跌倒，不小心撞到頭，送醫時頭上有明顯腫包，但意識清楚。

中正紀念堂1展廳由台北榮民總醫院協助接種，每日動員15名醫師、35名護理師、80名行政人員、10名社工及志工，總共140人。今上午行政院院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人也親自到場視察，陳時中也讚賞北榮身為醫學中心，整個安排過程相當順利。

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不過約莫中午11:30分左右，陸續有兩名民眾躺在病床上從觀察區被送到大門口，由現場救護車緊急送醫。臺北榮總家醫部社區醫學科陳育群主任受訪時表示，接種這兩天大多都是暈針情況，昨天總共有8人，7人暈針，1人是急性過敏，而今天2名民眾也都是暈針。

中正紀念堂2民眾暈針送醫。（圖／記者趙于婷攝）

▲中正紀念堂接種站民眾暈針送醫。

陳育群也提到，這次9成民眾都是50歲以下，現場也觀察到，有些人接種後，覺得暈眩沒有第一時間講，一直硬撐，一般來說，人坐在椅子上，覺得不舒服就會往前彎，結果坐不住就滑倒了，今天其中1名民眾有因此撞到頭，不過目前兩人意識清醒，沒有大礙。

陳育群也提醒，年輕族群接種疫苗，也要特別注意，因為年輕族群副交感神經關係，特別容易有暈針情形，尤其很多年輕人習慣熬夜、施打當天沒有吃早餐，打完才比較會有暈眩情形，建議打疫苗前要做好充分休息，在身體比較正常的狀態下接種。

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中正紀念堂暈針新冠疫苗

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