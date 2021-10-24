　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MacBook Air「迎10年最大變化」　外媒爆Apple重大發表時間點

▲▼MacBook Air「迎10年最大變化」　外媒爆Apple重大發表時間點。（圖／翻攝自MacRumor）

▲戈爾曼認為明年推出的MacBook Air將會有重大變化。（圖／翻攝自MacRumor）

記者張靖榕／綜合外電報導

《彭博社》記者戈爾曼（Mark Gurman）在最新一期Power On中表示，他預計蘋果今年不會再舉行活動，或發布其他重大產品。不過他認為現在往後推6到8個月，估計到時蘋果就會有重大發表，可能推出搭載全新自研M2晶片的「MacBook Air 2022」。

戈爾曼表示，在去年11月蘋果首次推出搭載自研晶片「M1」的Mac產品後，今年陸續發表新電腦和新手機等產品，料想年底前不會再有重大新品推出。

戈爾曼認為，大約在明年4月或6月時，蘋果會推出全新的MacBook Air，而且搭載的是自研的最新M2晶片，而這款新的機型會是自2010年以來，MacBook Air設計的最大改變。本周稍早有消息指出，新的MacBook Air可能會採用和iMac相似的設計，包括螢幕邊框為米白色，甚至還有各種顏色供選擇。

戈爾曼更預測，蘋果在2022年還會推出配備蘋果晶片的更大的iMac、新的Mac mini、新的iPhone SE，還有新的iPad Pro。

據IT之家指出，蘋果本周新產品發表後，其產品線中還有採用英特爾（Intel）晶片的Mac，只剩下針對教育市場提供的低端產品如21.5吋的iMac、27吋iMac、高端 Mac mini和Mac Pro。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
吳宗憲痛哭！坤達聽到「他的歌」崩潰落淚
「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者設桃花局害死自己
網友狂問「全聯怎不申請上市？」　林敏雄有2堅持原因
日本AV無碼大外流「真相抖出」　網見一幕全崩潰：被騙了10幾

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MacBook Air「迎10年最大變化」　外媒爆Apple重大發表時間點

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

年輕人看不懂XD？Orz早該被淘汰？　「= =」公認最欠扁符號：看了就討厭

MacBook Air「迎10年最大變化」　外媒爆Apple重大發表時間點

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

依「膚色穿搭術」挑選質感直加100分　白肌、小麥肌適合顏色大不同

福特全新Ranger化身插電式越野硬漢　全新預告影片揭露動力規格

如果有G7薛茲爾準備好扛先發　「為道奇不惜粉身碎骨」

孫大千列出刪Q成功的五個意義　「台灣人民已經受夠蔡英文政府！」

一停好車「狗狗跳上座墊」哀怨等主人　他路過猛偷拍：坐超挺的

薪水真的不夠用！　調查：「月底吃土族」上看401萬人

黃子韜「身價875億被逼陪酒」開罵了！　直播硬氣嗆爆：裝什麼逼

張惠妹親妹「現蹤餐酒館駐唱」！　男友捧場貼頭秀家人情

美前國安顧問提挺台加碼「承認國家主權」：光靠軍事協助不夠

飼料掉地板...奴才撿起遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能吃了！

3C家電熱門新聞

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能要等12月」

外媒曝MacBook Air　將迎10年最大變化

iPhone爆兩款App「偷讀照片」！神人5步驟防監控

Android 12正式上線！　8款手機開放首波更新

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

周慶開跑五倍券買家電最划算

Google Pixel 6、6 Pro 差在哪？　一張圖看懂省8000元

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

Netflix下架犬夜叉等13部影片

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

更多熱門

相關新聞

蘋果明年驚喜連發　彭博社點名2022年蘋果「5大矚目新品」

蘋果明年驚喜連發　彭博社點名2022年蘋果「5大矚目新品」

蘋果近日新品連發，分別在9月、10月各舉辦一場發表會，也讓果粉期待今年是否還會有驚喜，不過根據彭博社的記者馬克·古爾曼表示，他預計蘋果今年不會舉辦另一場活動或發布任何其他重大產品，但同時將注意力轉向我們對明年的預期，並透露果粉們可以關注的5大新品，包括MacBook Air、iMac、Mac mini、iPhone SE、iPad Pro。

第二代AirPods Pro照片意外流出　底部新增喇叭孔幫助發聲定位

第二代AirPods Pro照片意外流出　底部新增喇叭孔幫助發聲定位

元宇宙概念爆紅　「iPod之父」潑冷水：未來沒前途

元宇宙概念爆紅　「iPod之父」潑冷水：未來沒前途

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能要等12月」

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能要等12月」

APPLE近視1200度！遇地震嚇壞：以瞎子狀態衝出門

APPLE近視1200度！遇地震嚇壞：以瞎子狀態衝出門

關鍵字：

蘋果M2AppleMacBook Air 2022

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

即／陳柏惟深夜發文：感謝投罷免票的人

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

美女主播爬山「詭遇黃衣人」沉默帶路！1特徵網發毛

金鐘新人一句話竟惹火Sandy！　入行8年首度在台上動怒

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面