MacBook Air「迎10年最大變化」　外媒爆Apple重大發表時間點

▲戈爾曼認為明年推出的MacBook Air將會有重大變化。（圖／翻攝自MacRumor）

記者張靖榕／綜合外電報導

《彭博社》記者戈爾曼（Mark Gurman）在最新一期Power On中表示，他預計蘋果今年不會再舉行活動，或發布其他重大產品。不過他認為現在往後推6到8個月，估計到時蘋果就會有重大發表，可能推出搭載全新自研M2晶片的「MacBook Air 2022」。

戈爾曼表示，在去年11月蘋果首次推出搭載自研晶片「M1」的Mac產品後，今年陸續發表新電腦和新手機等產品，料想年底前不會再有重大新品推出。

戈爾曼認為，大約在明年4月或6月時，蘋果會推出全新的MacBook Air，而且搭載的是自研的最新M2晶片，而這款新的機型會是自2010年以來，MacBook Air設計的最大改變。本周稍早有消息指出，新的MacBook Air可能會採用和iMac相似的設計，包括螢幕邊框為米白色，甚至還有各種顏色供選擇。

戈爾曼更預測，蘋果在2022年還會推出配備蘋果晶片的更大的iMac、新的Mac mini、新的iPhone SE，還有新的iPad Pro。

據IT之家指出，蘋果本周新產品發表後，其產品線中還有採用英特爾（Intel）晶片的Mac，只剩下針對教育市場提供的低端產品如21.5吋的iMac、27吋iMac、高端 Mac mini和Mac Pro。