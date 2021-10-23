　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

▲傑昇通信五倍券優惠，iPhone 13 256G現貨再降1千5，iPhone 12 Pro再省7千元。（圖／記者陳俐穎攝）

▲蘋果iPhone 13目前缺貨情況嚴重。（圖／記者陳俐穎攝）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果日前發佈新款MacBook Pro等產品，讓許多果迷紛紛搶購。不過如今傳出新品訂單已經塞爆，官網訂購後至少要等超過一個月，如今美國感恩節、黑色星期五購物節將近，這恐讓缺貨情況更加嚴重。

根據彭博社報導，蘋果新品iPhone 13、iPad mini、第9代iPad、Apple Watch Series 7和MacBook Pro的訂單目前已經爆單，導致出貨時間受到延誤，就連已經推出一段時間的iMac、iMac Pro也受到耽擱。

▲全新MacBook Pro。（圖／取自蘋果發表會）

這波缺貨情況可能對蘋果的銷售造成嚴重衝擊，外界預估，蘋果本季可能會有將近1200億美金的營收，折合台幣相當於3.3兆元。這次缺貨情況以最新款iPhone 13 Pro最為嚴重，就連蘋果商店員工都沒見過這種情況。

報導指出，以目前狀況來看，若在官網訂購iPhone 13 Pro，最快要等到11月中旬才能收到手機，也有可能要等到美國感恩節、黑色購物節後才能收到，其他產品的到或狀況也市差不多，實體商店現貨也是相當稀少。

 

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／台中男「打完第2劑AZ」身亡　死因心肺衰竭
L.A. BOYZ這句歌詞「是伍佰唱的」爆紅29年！22條冷
快訊／陳柏惟低調完成投票！臉色超緊繃
被女友爸爸嫌沒出息不嫁！他靠牛奶創業年收10億
美腿妹「打工換宿」被摸問：多少錢包養　打槍老闆後立刻被趕
李雲迪完蛋了　劉謙酸：真諷刺！8年前「找力宏」事件反轉

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

最美iPhone要來了！　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

最美iPhone要來了！　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

道奇主戰牛棚受傷不能投　賽揚左投普萊斯頂上

太陽老闆遭控種族歧視、性騷擾　恐將被聯盟驅逐

快訊／台中男「打完第2劑AZ」6天後身亡！死因心肺衰竭

陳柏惟罷免案今投票　蘇揆：相信台灣人民都會尊重民主的過程

履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

L.A. BOYZ這句歌詞「是伍佰唱的」爆紅29年！22條冷知識曝　網全嚇瘋

西蒙斯與七六人會面　還沒做好上場打球的心理準備

快訊／3Q罷免案今登場！陳柏惟低調完成投票

享受愜意午後時光！高雄面綠地咖啡廳　焦糖香「和布丁」一吃愛上

快訊／彰化透天火警！地下室自小客燒成廢鐵　警消出動44人

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

3C家電熱門新聞

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能要等12月」

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

周慶開跑五倍券買家電最划算

拒換iPhone 13！　安卓用戶「第一名理由」超中肯

Android 12正式上線！　8款手機開放首波更新

iPhone 13台日售價曝　這規格差3700

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

A15晶片實測無感　彭博揭iPhone 13最大特色

Google Pixel 6、6 Pro 差在哪？　一張圖看懂省8000元

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

紅米Note 10 Pro 開箱實測

更多熱門

相關新聞

APPLE近視1200度！遇地震嚇壞：以瞎子狀態衝出門

APPLE近視1200度！遇地震嚇壞：以瞎子狀態衝出門

藝人APPLE（黃暐婷）有著姣好外型和一雙甜美大眼，然而其實是個重度近視患者，度數高達1200度！她坦言自己愛漂亮，從高中開始捨棄厚重的眼鏡，一直都是戴隱形眼鏡出門，然而也造成眼睛長期缺氧，因為實在不舒服，最近終於決定去做雷射手術。

蘋果包裝花360元「體驗了寒酸」　苦主傻眼

蘋果包裝花360元「體驗了寒酸」　苦主傻眼

鴻海造車不是為了Apple Car！彭博作家揭真正因素

鴻海造車不是為了Apple Car！彭博作家揭真正因素

AirPods 3「價格曝光」　果粉反推1產品

AirPods 3「價格曝光」　果粉反推1產品

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

關鍵字：

apple

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

NanaQ正面反擊酸民！

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

救護車貼詭異2蛇　內行人曝真相

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚

日料店遭Toyz惡意批評！　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說話

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面