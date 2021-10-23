蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能快到12月」

▲蘋果iPhone 13目前缺貨情況嚴重。（圖／記者陳俐穎攝）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果日前發佈新款MacBook Pro等產品，讓許多果迷紛紛搶購。不過如今傳出新品訂單已經塞爆，官網訂購後至少要等超過一個月，如今美國感恩節、黑色星期五購物節將近，這恐讓缺貨情況更加嚴重。

根據彭博社報導，蘋果新品iPhone 13、iPad mini、第9代iPad、Apple Watch Series 7和MacBook Pro的訂單目前已經爆單，導致出貨時間受到延誤，就連已經推出一段時間的iMac、iMac Pro也受到耽擱。

▲全新MacBook Pro。（圖／取自蘋果發表會）



這波缺貨情況可能對蘋果的銷售造成嚴重衝擊，外界預估，蘋果本季可能會有將近1200億美金的營收，折合台幣相當於3.3兆元。這次缺貨情況以最新款iPhone 13 Pro最為嚴重，就連蘋果商店員工都沒見過這種情況。

報導指出，以目前狀況來看，若在官網訂購iPhone 13 Pro，最快要等到11月中旬才能收到手機，也有可能要等到美國感恩節、黑色購物節後才能收到，其他產品的到或狀況也市差不多，實體商店現貨也是相當稀少。