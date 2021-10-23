快訊／彰化透天火警！地下室自小客燒成廢鐵　警消出動44人

▲彰化火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化縣和美鎮23日凌晨1時許發生一起火災事故，事發地點為一棟透天建築，而其地下室一輛自小客車因不明原因突然起火燃燒，所幸這起事故並無造成人員傷亡，而至於起火原因，仍有待後續調查。

這起事故發生在23日凌晨1時16分，事發當時地下室自小客車起火燃燒，而警消獲報後，立即派遣44人、18輛消防車前往救援，以泡沫水線壓制，並於2時27分將火勢控制、2時33分火勢熄滅。據悉，屋主到場後，告知該租屋承租人近期外出，並不住在這裡。