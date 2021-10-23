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醫學系黃昏之戀！　1句「你讓我感覺像個女人」代價600萬

▲▼醫師,女醫,醫生,聽診。（圖／翻攝自pixabay）

▲男醫師畢業後多年，回頭偷吃同班同學。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

高雄一名男醫師在求學時期追求過班上一名女同學，不過2人當時沒有交往，並在畢業後各自結婚，沒想到多年後該女丈夫過世，她開始聯絡起當年追求她的男醫師，2人舊情復燃。醫師娘從老公手機發現曖昧訊息，氣得向該女醫求償600萬元，高雄高分院則判女醫師應賠償60萬元。

根據判決書內容，該女醫2018年11月打電話向男醫哭訴丈夫離世的苦楚，隨後約到她家，又說許多人在她丈夫過世後追求她，但她仍想把丈夫走後的第一次獻給男醫，2人就此發生第一次愛撫，隔年年初又發生類似情況，2人擦槍走火上床，之後以每月1次頻率發生性行為。

醫師娘指控，2019年7月某天老公出門接小孩但沒帶手機，又剛好有人打電話給他，她接完電話便在手機裡看見老公和女醫師的曖昧訊息，女醫師傳送包括「等你到天荒地老」、「縱使你我之間沒有床，你還是我最想的那一個人」、「至少你讓我感覺我真的像女人，而且我真的很喜歡跟你在一起，不管是公事還是家事還是床上事」等訊息，老公則提過「我們的性生活可以給你快樂嗎？」、「我們床上幸福嗎？」等。

醫師娘看了相當心痛，老公則坦承出軌並寫下悔過書，醫師娘蒐集證據後提告，向女醫師求償600萬元。不過女醫師全盤否認，稱她有許多異性好友，沒有理由去妨害別人的家庭，和男醫師僅有朋友間的閒話家常。

法官認為，女醫師曾在和醫師娘通電話時致歉，提到「我不應該踩過那個線」、「我從頭到尾都錯了」等，和男醫師的對話內容也擺明2人有發生關係，因此認為醫師娘配偶權受到侵害，審酌其高學歷及社經地位，維持一審判決，女醫師應賠償60萬元。

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