18段超毛錄音曝！她打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋…城中城一晚46死

▲▼高雄城中城火警奪走46條人命，案發前黃女曾傳18段錄音給郭姓男友。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨2時許發生嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷的慘劇！主嫌黃姓女子當晚與郭姓男友在1樓發生爭吵後，現場便竄出火苗，火勢一發不可收拾，黃女事後坦承有在現場燒檀香，但又3度更改證詞，遭法院裁准收押。她在案發當晚傳給男友的18段語音訊息也隨之流出，內容包括「你若敢瘋，恁爸陪你瘋」等，就連黃女打酒嗝也錄了進去。

回顧整起事發經過，黃女13日深夜與郭姓男友發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則是繼續飲酒，14日離開城中城時，疑似將檀香餘燼扔到垃圾桶內，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾，一夜大火奪走46條人命。

她被傳喚到案說明後，一度供稱有將餘燼丟入垃圾桶內，接著又改口說有將餘燼帶走處理，最後改口稱「忘記怎麼處理」，檢方15日向法院聲請羈押獲准。

而發生大火前的18段錄音檔也隨之曝光，透過內容可發現，黃女知道郭男在大社有一名「站壁」女友，郭男吃穿、機車都用女友的，是個習慣吃軟飯的男人，但郭男騎車被開紅單、吃飯沒錢就向她拿錢，她為了郭男還去當鋪借錢，不料，郭男竟拿錢去賭博。

黃女用台語傳送一句句的埋怨給郭男，但都遭郭男已讀不回，聽起來語氣平穩，控訴郭男「做人不用做成這樣」、「我把你當作寶，你當我什麼？」、「今天你沒有小孩，如果你有小孩，你的女兒被這樣對待，你的感想如何？」、「種什麼因就得什麼果啦」。

▲城中城大樓被燒成一片漆黑，其中7至10樓傷亡最為慘重。（圖／記者洪靖宜攝）

雖然傳送的語音訊息都沒有得到郭男回應，但黃女仍是不斷說著自己的內心話，表示不管郭男有錢沒錢她都跟著郭，「結果我得到什麼？」、「你如果敢玩，我就陪你玩，我沒什麼好怕，當初我就跟你講，要在一起大家就好好在一起，如果不要在一起，那大家就不要在那邊演什麼，今天你要做什麼，我都看得懂」、「沒有誰比較高貴，也沒有誰比較下賤」。

黃女也嗆聲，「現在現世報很快，做人不用這樣」、「你若敢瘋，恁爸陪你瘋」、「恁爸奉陪到底，沒誰比較厲害沒誰比較憨慢」、「人要珍惜當下，不要等事情發生，要靠報警」、「你想要看到的事情，我會做給你看」等，對照奪走46條人命的大火，令人不寒而慄。