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善耕365／走過家暴爭監護權10年　新住民把「痛」化為力量！

圖、文／善耕365 

協助在台新住民姊妹 — 「因為我痛過，我懂。 」

她是來自安徽的新住民—韓岳紅，曾是勵馨基金會因家暴而收容的輔導對象，來台15年，歷經家暴、婦女收容所、見不到孩子種種困境，現任社團法人台灣新住民關懷協會理事長（以下簡稱「新住民協會」），投入新住民服務與社區長照服務，陪伴許多新住民姊妹走過艱辛的路。她說：「因為來到台灣，我走過這些路，原本懵懵懂懂的自己變得堅強了。」從沒想過自己會變成「求助者」又變成「幫助者」。

說起投入助人領域的原因— 「因為自己痛過。」若在外面從事自身的美容專業，所得其實高很多，但會接下新住民協會的工作，就是能「同理」新住民姊妹的處境，及每每看到姊妹哭著來協會就相當「不忍」。

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「起初就是我挺你，雖然我什麼都沒有。」岳紅從事新住民這塊服務，其實沒有仰賴太多政府資源，就是一腔熱忱服務多年，靠著許多志工及貴人一個一個的幫忙，轉介工作、安撫、幫助新住民姊妹度過人生的難關。

飄洋過海 「在台灣當女人好辛苦。」 從高階主管到只能任職清潔工

十多年前岳紅，在中國沿海戀愛認識台灣前夫，生了女兒，本來已打算定居深圳，但不小心懷了第二胎，在當時中國實施一胎化政策下，只好來到台灣，本應該是美滿家庭的開始..

迎接她的，是價值的差異、傳統家庭的女性期待、被剝奪工作的希望。

「我這輩子洗的碗都在前夫家給洗了。」 岳紅說道。新住民到台灣，會碰到不少家庭問題，跨文化婚姻的差異，由於成長環境、生活習慣、價值差異，台灣部分家庭傳統觀念裡還是「我是娶妳過來傳宗接代的。」 大男人主義的觀念讓岳紅無法接受，覺得「在台灣當女人好辛苦。」

剛進到夫家，個子瘦小的她必須要扛著兩大袋垃圾去倒，家中其他男生就是坐著。「但這些其實都不打緊！」岳紅笑笑地說。真正讓她不安的是在家裡照顧孩子，前夫不讓她去工作，一個月給她2000元臺幣生活費。

在來到台灣前，岳紅在深圳從事PMC高階主管管理工作，15年前薪資就近1萬人民幣薪資(相當於約4萬5台幣)。但來到台灣後，前夫家不支持出去工作，中國身份證及學歷證書不被台灣認可等。在台灣只能選擇「清潔工」或「看護」的低薪工作。 「但清潔、家事就不是我擅長的。」這些衝擊讓岳紅失去自我價值。

「我們這代女性是受過教育的，上一代父母因歷經辛苦的生活，希望我們讀書好好長大。在中國限制生育的政策下，女生是珍貴的，是被寵的，小時候是看著男女半片天的電視劇長大，我們接收的觀念是滿新的。」

而後，遇上家暴、見不到孩子，也讓她歷經像被摧毀般地痛楚。

「打妳，哭一哭就好，還報警，我們家的臉都被妳丟盡了！」

在監護官司精疲力盡之時，輔導她的勵馨基金會資深社工這跟她說：「你就放下，你們誰懂得放下，誰就贏了。」當時的她回答道：

「你要我把什麼放下我都可以，你要我把『小孩』放下，怎麼放？」

至今，這段對話仍常在岳紅的腦海裡迴盪。

歷經家暴，進到收容所，當時前婆婆電話裡說道：「打妳，哭一哭就好，還報警，我們家的臉都被妳丟盡了！」

岳紅說: 「身體傷與這句話的心寒與恐怖，讓我再也沒有力量回到前夫家！夫家從此不給看小孩，就成了他們對我的懲罰與威脅，監護權官司更糾纏了10年之久….」

過程中，岳紅心理一直糾結著—「 父母的惡鬥，伴隨的是2個小孩整個童年與成長。」

「每每上法庭，孩子就是哭，要他們在爸爸媽媽間選一個真的很難，孩子根本無法選擇。看著孩子歷經多次法庭，小孩太痛苦，小孩真的太無辜了。」

為了不讓孩子再難過，她想起社工的話 —「我想放下也是一種愛。我心想，只要小孩好，我就好。」


▲談起小孩官司岳紅說：「以前講到這裡會流淚，但現在不會了。」

能留在台灣並每兩個禮拜看孩子一次，為了追求更好的生活，她不斷學習及增進自己「也許是因為這樣我把我的精力、放到工作上，我工作非常認真，但我以前其實不是這樣。」岳紅複雜的笑著。

服務新住民姊妹種種：她生了四個孩子，卻連個手機SIM卡都沒有

岳紅常想起受家暴後，待在收容所裡三個月的時光，同住的姊妹，有許多比她更慘的。

岳紅回憶起，剛以受助者的身分進到新住民協會，有位來自湖南的姊妹，他們夫妻吵架後，老公從廚房燒了一鍋熱油，然後從老婆的頭澆下去。這樣的慘痛，讓老婆想回家鄉去，但老公卻不讓她回去，還威脅到她娘家、及這邊協助她的單位。

「就是欺負離鄉的她在這邊沒有人。」 回想當時，她只有正義的心，遺憾剛開始懂得不多，服務的力道不夠，沒能給予更多的協助。雖然最後那名姊妹回鄉，但卻在台灣留下無法彌補的痛。

新住民常見的求助案件有家暴、自殺、憂鬱症、不人道對待、工作等等。

近期岳紅協助一位烏茲別克籍的新住民，她在台灣生了4個孩子，夫家卻連個手機SIM卡都不給她 「你想想沒有手機SIM卡，她怎麼對外聯絡或獲得資訊？見到她時，她已讓人感覺有些精神方面問題，感覺沒有在有愛的環境生活。」

這些在角落裡無助的新住民，也許還不少。協會輔導新住民僅仰賴熱情及朋友幫忙，無長期的專案補助，導致人手經費不足，希望未來能有機會有更專業的法律資源、社工、更多志工介入。

疫情下的困境、沒人敢碰的「陸配」議題

這兩年因為新冠肺炎疫情，許多新住民面臨的情況更是煎熬。有位越南姊妹，是家中獨女，在越南的爸爸疫情期間過世，媽媽80多歲一個人在家，礙於簽證，沒辦法把媽媽接過來，天天都在哭，在台灣，內心相當很煎熬並到處陳情。

另外，岳紅也提及在媒體與政治的渲染下，其實有許多在台陸配不敢發聲，把自己封閉起來，外界也聽不到陸配真實的聲音，但其實他們有很多需要關注的面向。

「近年因南向政策，同時也忽視了我們這些陸配。好比說，同樣是新住民，東南亞國籍拿到台灣身分證約3年，中國籍則是需要6~7年才能通過。又因疫情期間，拿到台灣身分證的陸配，移民法有規定必須在三個月內要回到大陸取消戶籍，但是中國入境實施「14+7+7」管理，光是入境隔離就要一個月，很多人沒辦法順利的在三個月內回到中國，變成好不容易拿到台灣身分證，卻又被取消。

許多陸配在台灣遇到問題，想尋求協助幫忙，但協助的人卻因可能被冠上特定的政治傾向，所以很少人願意協助或是主動倡議給予適當的資源。

不論是東南亞籍、還是中國籍(俗稱陸配)，這些默默在台灣生活努力的人，若沒有人協助，是多麼無助。不能因價值的綑綁，而忽略了這群也在養育台灣的孩子 、照顧台灣家庭，這些人的需要。政策上一些人道處理與因應，在疫情下又更彰顯其不足。

「我把台灣的長輩當成我的家人」 投入長照 熱唱愛情的恰恰

「台灣長照，有88%的人力仰賴新住民」岳紅驕傲的說。從原本的新住民服務，到跨足社區長照據點的服務，岳紅說有很大的原因是「想家」。 來到台灣後，每每回去探親，就會聽聞誰走了，看見一個個親戚頭髮白了，還歷經了爸爸過世，對她的影響很大，對於長輩這塊，在她心裡很有感觸。

「我們照顧台灣的長輩，把他們當作自己的家人，社區長輩也把我看作是他們的家人。」 說起社區裡的長輩，岳紅充滿笑容。

「能夠看見長輩的改變，讓我感到很欣慰。」新住民關懷協會設有兩個社區長照據點，一個位於中和、一個位於汐止。除了共餐，也廣泛地開設活動，為長輩打造精采的晚年生活，甚至將阿公阿嬤們組織成「80 young 歌舞團」到各個社福機構去表演。有不少長者從原本無精打采地來到據點，到勇於展現自我，並時常到據點來幫忙，大家相處非常活絡。

▲社區據點為長者所成立的「80 young 義演團」，團員幾乎都是超過80歲的長者。

看見長輩面露自信與笑容，岳紅是真心的為他們感到高興。用認真的服務深入台灣的生活，並幫助長輩在晚年有美好快樂的時光。據點舉辦活動時，長輩們常邀岳紅唱台語歌「我會來一首愛情的恰恰，因為我講台語很好笑，所以長輩們喜歡叫我唱。」

「是台灣教會了我公益」 為新住民建立一個在台的娘家 ！

「多年前受勵馨基金會給我的協助及想法，包含社工當時跟我講的每句話，我現在也都常常在回想….」在訪問過程中，岳紅也不時提及勵馨基金會給她的影響。

曾到學校演講時，她問在座同學：「你覺得我看起來像弱勢嗎？」 在輔導新住民上，岳紅一直在傳達她認為很重要的觀念 –「不是伸手要！ 是靠自己贏得他人敬重。」 所以協會著重在新住民的教育訓練，開設眾多職業課程，來陪伴新住民走過低谷。

儘管歷經許多辛苦的日子，岳紅說：「台灣是很好的，當初受到很多人的照顧，受惠於台灣社福團體的幫助、還有很多免費課程增進自己，投入現在的協會，也是希望自己能把這股力量傳下去。」

一路以來，岳紅因為了解身為新住民漂洋在台灣的陌生切身之苦，讓新住民彼此幫助，彼此取暖，彼此疼惜，她期望所有新住民姊妹在台灣能夠活出有尊嚴，有力量的生活，並多做一些善舉

▲左2 岳紅其他新住民姊妹們。（圖／社團法人台灣新住民關懷協會）

【機構資訊】
社團法人台灣新住民關懷協會
電話：02 2664 8575
粉絲專頁：https://www.facebook.com/newinhabitantsintaiwan

● 原文取自【善耕365公益媒合平台】《走過家暴，爭監護權10年..新住民把「痛」化為力量！》

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