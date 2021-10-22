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她扮鬼嚇人被射死　「啜泣遊蕩街頭」影片瘋傳！調查揭驚人真相

記者吳美依／綜合報導

墨西哥網友近日瘋傳一段影片，一名女子15日晚間出現在諾卡爾潘（Naucalpan de Juárez）街頭，打扮成都市傳說角色「哭泣的女人」（La Llorona），一邊啜泣一邊遊蕩，想要對鄰居惡作劇，未料反遭嚇壞的居民射殺身亡。但是，警方調查後卻發現，各大新聞及社群媒體上流傳的影像，與事實有所出入。

都市傳說「哭泣的女人」在拉丁美洲廣為流傳，據信一名少婦發現丈夫外遇後，憤而把2個親生孩子溺死，但事後卻後悔莫及，她的亡魂總是一邊啜泣一邊漫步，試圖找回已逝的孩子們，但若有人聽見其哭聲，將會遭遇不幸。

▲▼墨西哥一名女子裝鬼嚇人反被殺害。（圖／翻攝Twitter@TrianguloRojo01）

▲墨西哥各大媒體報導，一名女子裝鬼嚇人，卻反被殺害。（圖／翻攝Twitter@TrianguloRojo01）

墨西哥多間媒體報導，死者年約20至25歲，身穿白色長袍，徘徊在空蕩蕩的大街上，不時喊著「噢！我的孩子！」她的身影被居民拍攝下來，在昏暗路燈的映照之下，令人毛骨悚然，但不久後竟身中數槍，不治身亡。據信，嫌犯驚嚇不已，開槍後迅速逃逸。

本案在墨西哥引發軒然大波，各大媒體紛紛報導，但警方始終沒有透露死者身分，或者逮捕任何人。當地媒體Lodehoy Puebla於21日報導，各界瘋傳的影像是錯誤的，甚至不排除可能是假消息。

事實上，該影片2020年攝於宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa），而照片中死者的真實身分，是17日遭殺害的一名婦女。墨西哥總檢察長辦公室官員也指出，「我們沒有接獲該地區任何女性遭槍擊或受傷的通報紀錄」。

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