LIVE／新北第12輪疫苗1天要打8萬劑　最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市下午3點的疫情記者會由副市長劉和然主持，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，均為女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自匈牙利(案16454)、菲律賓(案16455)、印尼(案16456)、美國(案16457)入境，入境日介於今(2021)年10月6日至10月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

另外，第12輪疫苗22日即將開打，新北市長侯友宜上午受訪時表示，新北市的醫護量能大概在全國算是少的，卻要承擔起402萬人口的疫苗施打，像這一次第12輪的疫苗施打，每天施打的量高達8萬劑，總共要打出全國最高的48萬劑疫苗，醫護同仁真的非常辛苦，也感謝他們的幫忙。

衛生局統計，新北市第12輪疫苗第一階段（10月22日至10月27日）施打莫德納第二劑的55歲以上長者有2萬7520人，65至67歲長者第二劑造冊人數有10萬6085人，施打AZ疫苗14萬9667人，BNT疫苗19萬9789人，總共接種人數達48萬3061人，第二階段（10月28日至11月3日）提供100%登記名額。

