「藍營找殺警案主嫌當主委」　何孟樺：取悅地方勢力、黑金政治

▲民進黨北市黨部副執行長何孟樺。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨公布15縣市黨部主委人事案，其中多位被綠營認為，多涉入刑案、被管訓。對此，民進黨北市黨部副執行長何孟樺19日表示，國民黨取悅地方勢力，準備讓黑金政治、黑道勢力重返政治舞台。

對於國民黨所公布的主委名單，綠營人士認為，仍是一慣的「黑影重重」，原先矢志要「改革」國民黨的朱立倫，最新提出的地方黨部主委名單卻與過去的國民黨「一脈相承」。

該人士說，光是「竹竹苗」三位主委就曾因為組織犯罪遭到管訓，桃園的主委曾捲入地方賭博電玩案，彰化縣的主委也曾涉入殺警案。他分析，明年是地方大選年，朱立倫要最快速的掌握地方組織，最有效率的方法就是「非黑即金」，但這形同「政治魔戒」，一旦戴上了，台灣的民主政治就難以脫身於黑金的詛咒裡。

對此，何孟樺點名國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，過去是殺警案的主嫌，國民黨真的直接不演了，最近狂打台灣基進黨立委陳柏惟，但蕭景田又出任主委，足見國民黨要進一步取悅地方勢力，準備讓舊有的黑金政治、黑道勢力重返政治舞台。

何孟樺說，蕭景田在2020年大選時，就曾代表國民黨出征彰化縣立委，當時引起各界的詫異，質疑國民黨怎麼會提名一個殺警案主嫌來選彰化，是有多瞧不起彰化縣民，好在他後來落選。

何孟樺指出，蕭景田除了殺警案的紀錄外，過往在政壇的立場、言論也令人不敢恭維，曾認為「設置白海豚生態廊道是亂花錢」，也曾提案放寬農田水利會選舉的排黑金、拒絕賄選條款。

至於台中顏家，何孟樺表示，把象徵殺人活埋的消波塊做成紀念小物，又大唱海哭的聲音，在社群上裝可愛，利用這種操作洗白，這就是國民黨慣用的方式。

她強調，國民黨眼中的政治，似乎就只有地方勢力和黑金政治，人民才應該是這塊土地的主人，這是國民黨永遠學不會的一堂課。