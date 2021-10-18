17歲女高中生借3萬投資比特幣　機警媽1動作救回

記者黃翊婷／綜合報導

新北市陳姓女子得知就讀高中的17歲女兒想要投資比特幣，還開口向她借錢3萬元，母女倆為此大吵一架，她警覺不太對勁，趕忙跑到蘆洲警分局五股分駐所報案，最終經過警方解釋、規勸，總算讓女兒相信真的是遇到詐騙集團。消息傳開後，這起案件也在PTT掀起網友熱議，「我17歲的時候在幹嘛」、「有些手法不只年輕人會被騙」。

▲女高中生誤信詐騙集團，並向母親借錢想投資比特幣。（圖／翻攝自Facebook／蘆洲警園，下同）

警方表示，陳女日前焦急跑到蘆洲警分局五股分駐所報案，說是就讀高中的女兒在網路上被投資比特幣吸引，於是開口向她借3萬元，但她覺得這是詐騙，母女倆為此鬧得不太愉快，這才趕快來報案求助。

警方聽完事情的來龍去脈，立即駕駛巡邏車載陳女回家並找到女高中生，查看過雙方的對話紀錄，發現的確是假投資的詐騙行為，於是細心解釋、規勸，最後總算讓女高中生相信是遇到詐騙集團，成功阻止匯款。

▲警員耐心向女高中生解釋詐騙集團的手法。

警方提醒，最近詐騙集團經常透過網路詐騙，希望民眾平時多關心家人的上網情形，如果發現家人疑似遭到詐騙，可以撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙上當。

而這起事件在網路上傳開後，也引發PTT鄉民熱議，「我17歲的時候在幹嘛」、「有些手法不只年輕人會被騙」、「社會經驗太少，真的很難防」、「比特幣詐騙我遇到很多次，很多都是交友軟體上的帳號，而且有些人會用很專業的名詞，像流動性礦池等術語，讓人覺得他們很專業，但殊不知套路都雷同」。