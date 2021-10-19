婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

▲老婦在養老院被傳染性病。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

大陸成都一名67歲老婦2018年跌倒受傷，因家人無暇照顧，被送進養老院交給專人照護，不料近日竟被查出罹患性病。警方調查發現，同院男護工也有性病史，且其舉止怪異，惹人懷疑；院方對此表示，不知道該名護工身患性病，否認他對老婦舉止輕浮，並表示「沒有哪一家機構不存在問題」，讓家屬難以接受。

《財富時代》報導，張姓女子透露，自己與姊姊平時工作忙碌，所以每月花人民幣6000元（約新台幣2萬6126元），把母親送到位於成華區的「成都宏明怡倍康養老院」，由一名女護工照顧；今年7月，張母的護工突然變成男性，結果到了9月初，身體本已逐漸好轉的母親，臀部出現潰爛，被檢查出罹患性病。

感覺事有蹊蹺的張女立即報警，警方調閱養老院監視器發現，一名男護工在張母康復期間，多次對她舉止輕浮，並查出男護工與老婦患有同一種性病，但對方否認曾侵犯過張母。對此，養老院負責人表示，在警方調查前，院方不知道護工有性病，院長也否認員工對張母舉止輕浮，並稱「沒有哪一家機構不存在問題」。

報導指出，怡倍康養老服務中心位於成都市成華區建設路43號，是一家採用「醫養結合」方式運營的專業化養老機構，與四川大學華西醫院、四川省第五人民醫院、成都市第六人民醫院、四川省建築醫院、宏明醫院有合作關係，其關聯企業「新宸物業管理有限責任公司」曾於2016年發生過身體權糾紛案，真相仍待警方進一步調查。

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