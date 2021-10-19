台中敬老月活動起跑　持敬老愛心卡至農會和友善店家享購物優惠

▲台中敬老月開跑，長輩持敬老卡消費可享優惠（下同）。（圖／台中市政府提供）



記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市長輩好幸福，市府於重陽節後緊接著舉辦「10月敬老月」活動，即日起至12月31日，長輩本人只要持敬老愛心卡，至全市農會及200間友善店家消費，即可享有優惠，希望在疫情期間仍讓長輩們健康吃、健康動，感受整個城市敬老愛老的心意。

市府社會局18日在豐原區心鎖橋花之道舉辦記者會，宣布敬老月活動開跑；現場有多間農會及友善店家設攤展示農特產品，至目前為止，包括誠品知味、臺灣楓康、新東陽、黑沃咖啡、先麥芋頭酥、弘爺漢堡、拾覺、TEA TOP第一味等，超過200間商家已陸續加入，共同支持響應。

市府社會局長彭懷真表示，隨疫情趨緩及台中購物節開跑，今年敬老月主題除了長輩健康吃、健康動，更加碼敬老愛心卡優惠，特別感謝市府農業局邀請所轄農會支持響應，歡迎長輩持敬老愛心卡到農會及友善店家消費，增加外出參與活動機會，也選購最健康的農產品。

社會局說明，即日起至12月31日，持敬老愛心卡至張貼銀髮健康生活購標誌或海報的友善店家購物，即可享有專屬優惠，部分商家同時配合台中購物節活動抽獎，讓民眾可一舉數得；市府也鼓勵參加台中購物節的廠商加入敬老愛老行列，打造高齡友善城市，有關銀髮健康生活購資訊，可上台中市社會局網站查詢，或洽服務專線04--22985258轉502。



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