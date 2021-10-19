防疫居家衣櫃斷捨離　8招「舊衣新穿」解封亮麗上街

▲防疫期間假日待在家閒閒沒事，正是整理衣櫃的好時機。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

全台疫情三級警戒又延長，這段時間減少出門都待在家裡，有大把空閒時間，正好適合進行斷捨離，好好整頓家中環境，可從小空間的房間衣櫃先開始，將塞滿衣櫥的冬裝、夏衣們通通拿出來一一檢視，有破損或洗不起來污漬的衣服就丟掉，別佔櫃子空間；全新未穿過的衣褲、配件，如果已不符合現在的身材尺寸，那就整理打包捐給更需要的人。在整理、丟棄時會為心中帶來平靜和舒暢感，不過要小心可別力道太猛，有些當時為了跟流行買的服飾或是穿舊了的衣服，現在怎麼看怎麼礙眼，其實它可能只需要換一種穿法，就能重新帶來時尚感。國外網站《Bright Side 》文章，就分享8款衣服、外套和褲裝的新穿法，不妨當作穿搭參考，等到解封出關之後，給人耳目一新的感覺。

短毛衣

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穿起來寬大垮垮的短毛衣，只是單穿、下身搭一條牛仔褲，容易給人鬆散印象；可以試著將短毛衣搭配高腰褲，把毛衣塞進去褲子裡拉高腰線，再試著捲起袖子，或是外搭風衣、穿上現在最夯的白球鞋，立刻展現精神朝氣。

緊身連身裙

想展露性感身材而買的緊身連身裙，只要套上一些寬鬆的衣服，例如直線條版型的大衣或是羽絨外套，就能削弱身體曲線，再搭配男孩感的靴子或是包包等配飾，秒變帥氣風格。

薄毛衣

薄毛衣因為版型和材質容易貼身，讓原本肉肉的身材變得更臃腫顯胖，就讓一件長版外套幫忙遮住小缺點，還能增加造型層次感，這一套穿搭很適合寒冷的天氣；想讓身材比例更好，可以搭配和外套接近色系的長褲，把毛衣紮進褲子裡。

低腰緊身牛仔褲

許多人都擁有曾經風靡一時的低腰緊身牛仔褲，上身一件背心小可愛，就是整條街上最吸睛的辣妹。不過若是不想走火辣路線，或是想嘗試現下流行的中性風格，可以試著搭配素色、條紋上衣或寬鬆帽T，腳上踩雙運動鞋，緊身牛仔褲就能起死回生。

合身皮衣

合身的皮衣時不時會重回流行排行榜上，但每次搭來搭去總是褲裝帥氣風格，實在很無趣嗎？試著內搭一件連身洋裝，營造帥氣和甜美碰撞的視覺衝擊，化身街頭時髦潮妹。

薄款收腰西裝外套

合身的西裝外套讓人直覺聯想到商務、專業等印象，如果平時也想穿它打造休閒風格，下身套上高腰牛仔褲，再將外套塞進褲子裡當作是上衣來穿，還可以挽起外套袖子，整個人會看起來更加輕鬆舒適。

白襯衫

每次穿白襯衫時都正經八百地釦上全部釦子直到領口，就連袖口也不放過？這樣的穿法容易顯得氣質拘謹、老氣，試著把第一、二個釦子都解開、袖口摺起，露出纖細的脖子和手腕，當襯衫顯得寬鬆，就像是偷穿了男友的襯衫一樣，全身散發著俏皮自在的氛圍。

短版開衫

短版開衫一般常見搭法是當小外套罩衫來穿，有些人下身會穿緊身褲，凸出身材線條。《Bright Side 》給出另一種搭配方式，更符合現今的潮流時尚審美，只需將開衫塞進寬鬆的褲子並穿上合適的鞋子即完成。

其實不論衣服是否過時或陳舊，只要自己穿上身感到舒服順眼，透過穿搭能提升自信，那就是值得保留珍惜的好衣服。