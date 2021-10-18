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社會 社會焦點 保障人權

跟人妻車上激烈撞擊！小王掏出「神龍」教她玩玩具　人夫聞聲綠炸

車震。（圖／達志／示意圖）

▲南投人妻與小王搞車震，被丈夫抓包後一狀告上法院。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／南投報導

南投人妻小君(化名)在外發生婚外情，多次與小王阿宏(化名)搞車震，甚至還到汽車旅館開房間，時間長達3小時。直到某日，小君丈夫發現2人在阿宏車上約會，且阿宏還光著下身指導小君使用情趣用品，當場綠光罩頂，氣得對2人提告求償。法官審理後，依法判2人須連帶賠償25萬元。

小君丈夫指控，他婚後原與小君一同經營五金資材行，而阿宏明知道小君是他的妻子，卻仍與小君交往，甚至多次搞車震，全程均被行車紀錄器錄下。除此之外，2人還一同到汽車旅館停留長達3小時，之後又一起到附近麵店用餐。又某日，他當場抓包2人在阿宏車上約會，且阿宏還光著下身正在指導小君使用情趣用品，他頓時綠光罩頂，憤而對2人提告求償。

對於丈夫指控，小君辯稱，她與丈夫感情長期不睦，丈夫甚至與家中外傭在房內發生親密關係，她發現後想將外傭解雇，沒想到卻因此惹怒丈夫，此後經常對她施予言語暴力，進而要求離婚。

小君還稱，丈夫事後提議分居，卻又在分居後請徵信社人員跟蹤她，還在她的隨身包包內放置密錄器，而丈夫所提出的錄音光碟是她用來反蒐證丈夫涉犯妨害秘密罪嫌，而故意製造的聲音。她強調，自己跟阿宏只是朋友關係，並未與阿宏到摩鐵開房間，僅在麵店一起用餐討論徵信社人員跟蹤一事。

至於小君丈夫當場抓包2人在車上約會部分，小君表示，是丈夫製造假車禍後，誣陷2人有曖昧行為，但2人在車上衣著完整，也沒有任何親密行為。對此，阿宏供詞均與小君相同。

法官審理時勘驗小君丈夫所提音檔，內容包括小君的呻吟聲、撞擊聲、座椅搖晃聲等，而法官也當庭播放音檔，小君也坦承該女聲為她的聲音，顯見2人在一起時，小君有發出呻吟聲，內容也明顯是在親密行為所發出的嬌喘、呻吟，法官難以認定這是男女相處時的「正常往來行為」，最終判2人須賠償小君丈夫25萬元。全案可上訴。

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