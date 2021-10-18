半年來第一次！今日「確診境外死亡全+0」　網洗版狂刷：穩到不行

▲疫情趨緩百貨公司周年慶人潮變多。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

睽違193天台灣首度出現本土確診、境外移入、死亡個案全部+0，現在民眾對於國內疫情大多抱持樂觀看法，關於降級還需要謹慎評估，但整體走勢都往好的方向發展，網友紛紛在PTT洗版狂刷「穩啦！」

自5月本土疫情爆發後，歷經近半年都沒有出現「3項+0」的紀錄，今天（18）久違的本土、境外、死亡全是零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口「離降一級近了」，不過現階段還是得遵守二級防疫指引，11月1日以後是否降回一級？疫情監測組組長周志浩認為還得考量到疫苗施打狀況，完整評估後會再公布，但確定的是疫情已經越來越穩定。

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▲鄉民看好疫情越來越樂觀。（圖／翻攝自PTT）



3項+0的消息曝光後，PTT上很多鄉民都難掩興奮，激動留言「穩到不行」、「狂賀，三零」、「哇靠三個零」、「讚，希望繼續保持」、「世界怎麼跟得上」、「其實蠻意外中秋後沒有再攀升的」、「穩了拉，跨年跨起來」、「世界真的跟不上台灣，5個月清0」、「穩，疫情結束。」

針對民眾關心的戴口罩規定，到11月1日以前都處於二級警戒，不過鬆綁成戶外運動、林漁農牧工作者、室內外拍攝團體照，或是爬山、海邊遊玩者可以不用戴口罩，人群密集無法維持社交距離時還是得戴回口罩，指揮中心視情況逐步鬆綁防疫指引，可見台灣離一級警戒已經越來越近。