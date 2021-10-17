二級延長「戶外運動」口罩解封！　室內外拍照特定對象也可脫

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，二級警戒自10月19日再延長兩週，但公布多項鬆綁措施，包括國人關心的口罩鬆綁。指揮官陳時中表示，10月19日起戶外運動在保持社交距離前提下，可以不用佩戴口罩；室內外拍照若均為特定對象，也可脫下口罩。

國內疫苗覆蓋率已破六成，指揮中心已放寬山林與海邊戴口罩限制，也有不少民眾希望到河濱跑步、打籃球時能脫下口罩，指揮中心也多次作出回覆。

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▲▼ 指揮中心宣布維持二級警戒到11/1，同時調整戶外戴口罩標準。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞16日在記者會上表示，戶外運動是否放寬戴口罩限制預計最快今（17）日宣布，依照目前規定，戶外可脫下口罩的場所僅限農林漁牧空曠場所，山林海邊、湖濱、河濱、溪濱等地則尚未解禁，但下週二進入下一輪警戒期，一定會有新措施，下午記者也說明放寬政策，分別為：

一、 二級警戒措施：

1. 除例外情形，外出全程佩戴口罩：於室外從事運動，或於室內外拍攝個人/團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。

2. 實聯制、保持社交安全距離。

3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

4. 集會活動(含會議、展覽、婚宴、餐宴等)人數上限：

(1) 室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)。

(2) 室外300人。

(3) 不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。

二、 外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得於戶外免戴口罩：

1. 於室外從事運動時。

2. 於室內外拍攝個人/團體照時。

3. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

4. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩。

5. 外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。

6. 於指揮中心或主管機關指定之場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

三、 仍須關閉之場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。