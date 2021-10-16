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陸外交部：李顯龍與習近平通電話　稱支持中國加入CPTPP

▲ 李顯龍訪中與國家主席習近平會談合影。（圖／路透社）

▲李顯龍（左）曾訪陸，並與習近平（右）會面合影。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據大陸外交部發出的新聞稿，新加坡總理李顯龍15日與大陸國家主席習近平15日通電話，表示新加坡歡迎並支持中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），還稱這將有利於地區繁榮發展。不過，新加坡外交部發出的新聞稿內，卻沒有李顯龍提及支持中國加入CPTPP的相關內容。

根據大陸外交部新聞稿，習近平在通話中表示，中新在維護多邊主義、實現共同發展這一重大議題上理念相通、利益相繫，中方願同新方加強多邊合作，攜手構建全球發展共同體，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）如期生效，為地區乃至世界經濟復甦注入動力。

習近平強調，今年是中國和東盟建立對話關係30週年，中方願同新加坡和其他東盟國家一道，推動構建更加緊密的中國－東盟合作共同體。

李顯龍表示，國際形勢發生了很大變化，但新中關係始終保持良好發展勢頭，面對新冠肺炎疫情，新中兩國密切合作，相互支持，雙邊貿易逆勢大幅增長，共建「一帶一路」和陸海新通道建設成效顯著。

李顯龍指出，新方希望同中方保持人員往來，深挖潛力，拓展數字經濟、綠色發展、綠色金融、氣候變化等領域務實合作，「新方願同中方共同辦好慶祝東盟中國建立對話關係30週年相關活動，推動東盟同中國關係取得更多實質成果，更好造福地區人民。」

李顯龍還說，「新方歡迎並支持中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這將有利於地區繁榮發展。」

不過，新加坡外交部發出的新聞稿內，卻沒有李顯龍提及支持中國加入CPTPP的相關內容。

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