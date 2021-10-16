台電發放敦親睦鄰生活扶助金　善警警所變金庫確保安全

▲台電為了展現敦親睦鄰，增進和里民的關係，發放生活扶助金，善化區南關里長許義方，為防止扶助金遭竊，便寄放在善化派出所槍櫃內，安全無顧慮。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台電為了展現敦親睦鄰，增進和里民的關係，發放生活扶助金，善化區南關里長許義方稱，這次生活扶助金的發放，總計約300多萬元，為防止扶助金遭竊，便寄放在善化派出所槍櫃內，安全無顧慮。

為確保安全，16日早上由善化分局警方全程護送「生活扶助金」至指定處所發放作業，善化區南關里長許義方則表示，多虧警方的幫忙，並稱讚這是最「大心」的服務。

善化派出所所長陳碧章表示，為提升為民服務效率，派出所提供槍櫃做為臨時金庫，供代保管存放大筆現金，派出所槍櫃均有加鎖、設簿登記及值班同仁看管，增加民眾安全感，減少竊案之發生，一舉數得。

據了解，護鈔已經第10年頭，許里長感謝警方的協助，讓每一次的發放作業得以順利。台電的超高壓電纜埋設是在烏橋中路底下，只要設籍在南關里，不論口數，每人均發放1490元，由當初80多萬，然後200多萬，直到今年320多萬，因扶助金由台電入帳市府，再轉給區公所，再交里先行分裝作業，裝成一包包的紅包袋，又因發放日期大多在假日，銀行未營業，故才會寄存在轄區派出所。