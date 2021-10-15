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雞排妹輸了！9年前代言換抽脂　告醫美「求償150萬+撤舊照」吞敗

鄭家純（藝名雞排妹）不想讓舊照出現在廣告看板上，因此將醫美診所告上法院，但日前法院判她敗訴。（本刊資料照）

▲鄭家純（藝名雞排妹）不想讓舊照出現在廣告看板上，因此將醫美診所告上法院，但法院判她敗訴。

圖文／鏡週刊

宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）剛出道時，和醫美診所以廣告代言換免費抽脂手術，但她不想再讓診所拿她的舊照做成廣告看板，因此委任律師提告，智財法院審理認定，雞排妹要求「元和雅國際股份有限公司」移除看板並賠償150萬元，但看板是「高雄元和雅診所」設立的，雞排妹搞錯對象主張權利，日前判她敗訴。

雞排妹提告指出，她在2012年3月21日與元和雅相關公司簽訂肖像權發表合約書，載明由該公司仲介醫美診所提供醫美整形服務，她則授權提供相關大腿醫美整形術前、術後照，供診所使用。

但2019年間，雞排妹發現，「高雄元和雅診所」使用她的寫真集照片，搭配「複合式抽脂」字眼，作為騎樓廣告看板宣傳，侵害她的肖像權、著作財產權情節重大，因此要求「元和雅公司」移除看板，並要求公司與法定代理人連帶賠償150萬元，其中50萬元為精神慰撫金。

元和雅公司抗辯，公司並非當年「代言換醫美整形」合約的當事人，所經營業務也與「複合式抽脂」等醫學美容無關，公司確實有申請「元和雅」商標圖樣及字樣，供元和雅集團旗下各公司、診所使用，但引起爭議的騎樓看板，並不是元和雅公司設置的。

智財法院認為，騎樓看板設置的大樓，1、2樓由元和雅診所使用，3樓由元和雅公司使用，但該大樓頂樓及兩側外牆廣告，均載有「高雄元和雅診所」字樣，元和雅診所也函覆法官說，騎樓的雞排妹看板是診所設置的，因此不能僅從看板出現「元和雅」商標，就說看板是「元和雅公司」設置的。

法官認為，既然雞排妹無法舉證看板是由「元和雅公司」設置，那就不能對元和雅公司主張侵害肖像等權利，日前判她敗訴。

至於雞排妹在審理期間以備位之訴追加「高雄元和雅診所」為被告，法官認為，這會令先位之訴被告「元和雅公司」的訴訟處於不確定狀態，且元和雅公司、元和雅診所都不同意雞排妹追加被告，因此裁定駁回。


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