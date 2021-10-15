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社會 社會焦點 保障人權

台灣歷年11起「最嚴重大火」　高雄城中城46死傷亡第二高

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鹽埕區城中城惡火，造成46死、41傷慘劇，不僅是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警，更是自1995年台中衛爾康餐廳大火以來，全台死亡人數第二高的單一建物火災事故。回顧台灣歷來重大建物火警，造成20人死亡以上事件，共有11起：

一、台中衛爾康餐廳大火

1995年2月15日，台中市西區台灣大道靠近日興街交叉口，衛爾康西餐廳1樓吧台瓦斯管線破裂，瓦斯外洩，又遇到火源，瞬間引燃周遭，往二樓延燒。當時正值晚餐時間，人潮聚集，起火點又位在主樓梯旁，不料餐廳員工未及時疏散顧客，還宣稱2樓顧客已疏散，導致消防隊未第一時間出動雲梯車，無法及時撞破2樓玻璃，加上附近都是違建，難以靠近滅火，錯失黃金救援時機。

事後，消防員進入火場，發現37名罹難者集中在2樓窗口前，而且大多相互交疊，研判是火警當下，大量客人紛紛推擠到窗口，然而店家採用6吋厚的強化玻璃，當時人們尚不熟悉要從角落敲擊才能破壞，所以即便有人用椅子猛砸，仍無法順利逃生，最後互相推擠踐踏，喪生火場，遺體也大量堆疊在窗戶前。

事故造成64死11傷，是台灣自解嚴後死亡人數最多的公共安全事故。多年後，衛爾康西餐廳拆除，曾改建為五金百貨賣場和停車場，如今恢復為空地。

▲台中衛爾康西餐廳舊址求售，半年砍4千萬找買主。（圖／翻攝Google map）

▲台中衛爾康西餐廳舊址改停車場求售，曾半年砍到4千萬找買主。（圖／翻攝Google Maps）

二、高雄城中城大火　

2021年10月14日凌晨，高雄市鹽埕區城中城傳出一聲巨響，隨後火勢迅速蔓延，全棟12層樓瞬間陷入火海，期間許多住戶不斷尖叫、呼救，造成46人死亡、41人輕重傷，目前起火點、起火原因尚在釐清中。

▼高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三、台北撫遠街爆炸大火

1979年7月13日深夜，松山區撫遠街發生2聲巨響，隨即403巷10號的1至4樓遭炸穿全毀、12號1樓和2樓也被波及半毀，造成33死20傷，20戶房屋全毀、6戶半毀。

事後調查，爆炸的威力超過300公斤黃色炸藥，而且半徑200公尺內的住家門窗多遭震破，起因是巷內10號的曄星實業股份有限公司，經營化工原料保麗樹脂，囤積大量化工原料，但因硬化劑「過氧化甲基乙基甲酮」貯存不當，導致爆炸。

專家勘查鑑定發現，曄星實業堆積硬化劑等化工原料的房間，爆炸時向下炸穿水泥地，直達地下室；向上則貫穿4層樓，炸出一個直徑8至10公尺的大洞。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

四、台北論情西餐廳大火

1993年1月19日凌晨，松江路303號興華大樓1、2樓的論情西餐廳發生火警，起火點在吧台附近。當時餐廳服務生以滅火器滅火失敗，當值主管立刻通知顧客並報案，同時打開窗戶引導逃生，但因店內尚餘70多人，窗口又過於狹小，導致33人逃生不及死亡，包括知名音樂家董榮駿也不幸罹難。

事後警方勘驗現場，發現餐廳入口和樓梯間疑遭潑汽油，加上事發當下曾有人聽到爆炸聲，研判是「人為縱火」，但始終未抓到兇手，最後餐廳負責人許慶雄被依過失致死罪判刑3年3個月。

之後，萬通證券將大樓2樓作為營業處，直到2018年2月結束營業後，但僅閒置2個月，隨即以月租31.5萬元租給一家連鎖麻辣鍋業者。

▲▼台北論情西餐廳大火（圖／翻攝自YouTube／東森新聞）

▲▼台北論情西餐廳大火距今近30年，現由火鍋業者進駐。（圖／翻攝自YouTube／東森新聞）

▲▼台北論情西餐廳大火（圖／翻攝自YouTube／東森新聞）

五、台北新生戲院大火

1966年1月19日，中正區衡陽路與中華路口的新生大廈「新生戲院」發生大火，造成31死、29傷慘劇。起初新生大戲院僅作為戲院用途，但後來業主申請變更設計，增加餐廳、舞廳和百貨公司等，成為當時全台第一座超過20公尺的大樓。

事發當天，4樓儲藏間起火，整棟大樓外牆沒窗戶，消防水又被巨幅廣告看板阻擋，內部電梯斷電無法運作，樓梯也被火勢堵住，最終許多人逃生不及，命喪火窟。

之後，原址一度拆除重建成「新聲戲院」，結果1988年的5月7日整修時再次引發大火，只好改為股票證券行，不料1993年第三度失火焚毀，拆除後空地閒置數年。

2002年，原址改建成「星摩市大樓」揭幕，後有錢櫃KTV進駐，遂成為「錢櫃中華新館」現址，營業至今。

六、桃園正發綜合大樓大火

1990年1月27日晚間，業者烹煮食物不慎，加上現場有許多裝修中的易燃建材，迅速引發大火。警消到場救援時，發現業者任意封鎖逃生門，又擅自拆除火警設備，導致救災難度提高，還有許多民眾逃生不及，慘死火場，釀成28人死亡。

正發大樓原為正發百貨公司，早年因經營不善將1樓及地下室改為小吃街，2至3樓為理髮廳，4樓為播放三級片的華國電影院，5樓以上為賓館。火災後，由於大樓產權複雜，遲遲無法重建，當地靈異傳說不脛而走。

2008年7月31日，當時桃園縣政府認定重建困難，大樓外觀陳舊影響市容，因此下令拆除。經整地為公園綠地，又成為公共停車場，如今為住宅大樓。

七、屏東市獅子林KTV大火

1995年，屏東市獅子林KTV火警，釀成27人死亡。事實上，該處舊址本是旅館（屏城別館），但1989年5月1日因電線走火發生火災，造成8死34傷，導致靈異傳聞不斷，嚴重影響營運，最後業者無奈結束經營，原址改建為獅子林KTV，不料又發生更嚴重事故。

當時台灣的公共安全管理法規尚不健全，民間防災意識和應變也不強，同一年間（1995年）接連發生台中衛爾康餐廳大火64死、台北快樂頌KTV縱火13死、嘉義嘉年華大樓大火11死，喚起社會大眾對公共安全的重視。

八、台南帝王飯店縱火案

1985年4月1日，17歲鄭姓少年聽聞呂姓友人追求綽號「婷婷」的飯店女服務生不成，便與另外3名友人共謀砸店，要給「婷婷」教訓一個教訓。期間，王姓友人提議放火燒飯店，幾人便買汽油到帝王飯店的地下室樓梯出口縱火，再搭計程車逃離現場。

事故造成26人遭燒死嗆死，還釀成10多人輕重傷。案發後，3名主嫌迅速被捕，僅陳姓主嫌逃亡遭通緝。經法院審判，1人死刑伏法、1人無期徒刑，鄭姓少年則因未成年判處15年。

陳姓主嫌逃亡25年，本來通緝時效至2010年3月31日將期滿，怎料他3月22日在嘉義民雄落網，判處死刑定讞，2013年槍決伏法。

至於帝王飯店，之後原址荒廢多年，1988年拆除後改建為2層鐵皮屋，經營過服飾店、電玩店，但事發的地下室仍舊封閉。

九、高雄九龍大廈縱火案

1989年5月16日，高雄鹽埕區九龍大樓位在大公路與新興街口，原名龍生大廈，1樓有皮膚科診所和電玩店，2、3樓是三溫暖，4樓以上是住家，地下1樓則是卡拉OK。

案發當天4點多，4名男客與卡拉OK老闆起爭執，隔天本欲砸店洩憤，但不巧店家未營業，其中一人便提議放火，最終幾人到加油站買汽油，返回地下室縱火，再逃離現場，導致整棟大樓陷入火海。

許多住戶發現後，倉皇逃生，怎料其中一名陳姓住戶在屋頂設置大量鴿舍，平時又習慣將通往屋頂的鐵門上鎖，導致眾人好不容易冒著濃煙爬上頂樓，卻被鐵門攔去生路，當場枉死。當天陳姓住戶恰巧不在家，渾然不知自己的自私間接害死多條人命，最終這起事故奪走24條人命，其中包括5名幼童。

十、台北卡爾登縱火案

1993年5月12日晚間，台北市松江路卡爾登理容院突然發生大火，原因是52歲六合彩組頭兼計程車司機梁姓男子，不滿卡爾登理容院老闆欠他75萬不還，憤而在自己身上淋汽油自焚，結果大火從地下室一路向上竄燒，導致理容小姐和顧客逃生不及，釀成22死7傷。

儘管這起案件定調為人為縱火，但逃生不暢才是釀成重大傷亡的主因。巧合的是，北市同年剛發生論情西餐廳大火，這次卡爾登火災僅距離不到4個月，而且2次皆是人為縱火。

十一、新北自強保齡球館大火

1992年5月11日凌晨，自強保齡球館發生大火，造成20人不幸罹難，但起火原因未知。當時消防隊趕抵現場，卻因窄巷停滿機車，無法正常出入，加上建物內多是易燃性材料，使得火勢一發不可收拾。

另外，整棟建物被鐵板封住，室內樓梯與升降機集中於一處，未遵循二方向避難原則，只有球館員工知道機房後方有安全門能逃生，導致許多顧客罹難。

這起火災掀起政治風波，政府也開始大規模清查所有保齡球館，大動作拆除非法場館，對台灣剛起步的保齡球運動造成一定影響。

事後，原址一度由超級市場進駐，也發生過火警，後來又作為辦公室、廟宇等，現今已改為住宅大樓。

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