快訊／呱吉辦公室主任離職　投入民進黨2022港湖區議員初選

▲許菡芸、邱威傑。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

記者蘇晏男／台北報導

各政黨逐步布局2022大選。過去曾以社民黨籍參選2018台北市第五選區（中正、萬華）的無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）辦公室主任許菡芸，傳出投入民進黨港湖區議員的初選。對此，邱威傑12日在臉書證實此事。

邱威傑表示，今年9月的時候自己說752研究室要畢業旅行了，很多人以為這是因為他快要卸任，但其實真正的原因是我們有個重要的成員即將出發，走向全新的冒險。

邱威傑說，這個遲早會解散的辦公室將會在最後這一年裡繼續努力做好議員的工作，認真地划向終點，並且推著這個夥伴發射升空。生物的肉體消亡時，會變成新生命的養分，回歸大地的能量。這就是752最後的旅程。

約10分鐘過後，許菡芸分享邱威傑臉書文表示，「謝謝老闆呱吉，以及所有議會752研究室的好同事。對我來說，你們絕對不只是火箭推進器，而是在我政治路上最難得的夥伴」。

許菡芸指出，邱威傑在當選之後說，這個世界沒有超級英雄。但作為議員的邱威傑其實有微小的超能力，這份超能力能夠扭轉局面，改變不公義的事。「現在的我即將開始投入民進黨的內湖南港區初選，展開新的政治旅程。但遇到再困難的挑戰，都因為有好夥伴對我的信心而可以克服」。

許菡芸強調，「接下來就是我的事了。我會全力以赴，接受選民的檢驗，也讓研究室監督市政、處理陳情的工作，可以繼續由我接力完成！」