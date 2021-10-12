玩命飆仔再現！淑女車挖空變競速神車　飆破150狂炸彰濱

▲彰濱工業區與田中高鐵站區改裝車競速，現場民眾圍觀。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國慶日連假期間，在彰濱附近有不法業者以小貨車載運改裝淑女機車飆車競駛，「油門嘎催落去」，筆直的大馬路以時速150KM直衝，超過百人在現場圍觀，情緒高漲加油嘶吼聲此起彼落，警方到場將7名參與競速的民眾依公共危險罪函送法辦，依法查扣涉案機車，同時舉發交通違規23件，函請彰化監理站召回檢驗車輛有無改裝52件，寄發約制告誡單138件。

▲4名飆仔。（圖／警方提供）

從影片可以看到，筆直的馬路有4名機車騎士疑似沒有戴安全帽，身上也沒有穿防護配備，車子也沒有車頭燈，屁股離座身體向前，不斷的催油門往前直衝，這讓警方不禁搖頭，「玩飆速」真的連命都可以不要。

交通隊今天也展示查扣的這2輛小綿羊淑女機車，為了減輕重量機車全部挖空，改裝成秒速神車，車頭掛著水箱，排氣管改裝成水冷式設備，儀錶板與坐墊下方全部挖空，整輛機目測全是透明狀。據專業人士透露，這改造機車至少10萬元起跳，飆仔通常以400公尺長的距離作為比賽，這2輛機車瞬間加速可以達到150KM以上。

▲改裝機車水箱在前面。（圖／記者唐詠絮攝）

縣警局長吳坤旭強調，上述違規行為人認為連續假期期間，警力均投注於執行交通疏導，無暇他顧，因此利用深夜車聚競速，惟警方指派交通快打警力即時應處，迅速排除，另將持續擴大調閱監視器，深入追查競速民眾出發地、行駛路線、入離本轄時地等，針對違規、違法事實，依法嚴予究辦外，並將針對彰化縣入轄各匝道、橋樑、易危駕路段，規劃編排專責交通快打警力，執行路臨檢等勤務作為，落實防制作為，即時有效阻斷違規、違法行為，以維護轄區治安及用路人交通安全。

▲改裝機車內部已經全部掏空。（圖／記者唐詠絮攝）