快訊／長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」

▲南澳神秘沙灘的海蝕洞發生16人受困的情況。（圖／讀者提供）



記者游芳男、鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞深夜發生遊客受困事件，海巡署10日晚間獲報，有一行16位民眾因風浪大，阻斷通行受困於海蝕洞。警消表示，目前無法接觸受困者地點，正在與海巡人員討論救援方式。

消防隊10日晚間11時14分獲報，有16人受困南澳鄉神秘沙灘的海蝕洞之中，目前出動8人、消防車輛5輛，海巡單位也已出動1艇8人、岸巡1車2人，由於目前無法接近民眾受困地點，正與海巡人員討論如何救援。

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