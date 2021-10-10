國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

▲國慶光雕最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

國際自由潛水發展協會（AIDA）世界錦標賽日前發生主辦單位遭中國施壓、撤下我國國旗的事件，引發國際聲援，台灣選手更在賽後高舉國旗，感動國人。今（10）日將是國慶光雕展演最後一夜，文化總會及策展團隊連夜趕工重製、更換系統，把AIDA世錦賽事件及「國旗女孩」的畫面加入展演橋段，民眾可趁今晚9點半最後一場結束前到場。

台灣自由潛水運動員參加本屆AIDA世界錦標賽，先遭主辦國賽普勒斯矮化、不承認我國新冠肺炎疫苗黃皮書，日前又因中國打壓，在轉播畫面中無預警將我國國旗撤下，引發日本等11國「同進退」主動要求撤國旗力挺台灣。

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事發後，台灣自由潛水發展協會（AIDA TAIWAN）對大會表達嚴正抗議，最後讓主辦單位在官網上發布聲明向台灣致歉。而台灣女選手侯一明在比賽結束、浮出水面時高舉國旗的「國旗女孩」畫面，更感動無數國人。

文化總會主辦的「百年追求・世界台灣」110年總統府建築國慶光雕展演，以紀念文協成立100周年開場，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常，以及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬，展演尾聲更引用蔣渭水的手稿，在總統府上投射「台灣人，樂為世界人」的字體，撼動人心。

▲總統府國慶光雕今晚最終場。（圖／文化總會提供）

文化總會表示，AIDA的事件雖然才剛發生，但在國慶前，台灣在世界舞台上面臨中國的打壓，不僅獲得民主聯盟的國際社會聲援，台灣選手不卑不亢、高舉國旗的精神也令國人感動。國慶光雕的展演雖然已經在進行，但為了忠實紀錄下這些片段，文總與策展團隊決定連夜趕工，並洽談相關照片及畫面的授權。

文總指出，在與策展團隊連夜趕工重製並更換系統後，AIDA世錦賽事件及國旗女孩的畫面，自昨（9日）晚起已經加入展演的橋段中，想前往欣賞或拍照留念的民眾，今晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30在總統府前展演，每次時間為10分鐘。民眾可由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，並配合防疫措施，若遇現場人潮過多，請耐心等候，配合主辦單位引導，待下一個場次再進場。

▲文總與策展團隊決定連夜趕工，把AIDA世錦賽事件及「國旗女孩」的畫面加入展演橋段。（圖／文化總會提供）