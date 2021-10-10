桃園54個國慶寶寶報到　智慧產房喜迎新生兒

▲宏其醫院在國慶日接生17位國慶寶寶。（圖／宏其婦幼醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

台灣從2020年人口正式進入負成長以來，今日為雙十國慶日，桃園市28家接生醫療院所截至14時止已生產54位國慶寶寶，都是單胎無雙胞胎以上，其中30位為自然產，男女恰巧各為27位，尚有41位待產中，宏其婦幼醫院劉姓產婦在零時9分率先生下1名男嬰。

▲▼劉姓產婦在國慶日零時9分率先產下1名男嬰，院方也對所有生產者致贈精美禮物。（圖／宏其婦幼醫院提供）

新冠疫情沒有帶來嬰兒潮，反而因死亡率提升加速了人口負成長。在全國生育率一片低迷的時候，桃園市中壢區宏其婦幼醫院帶來了好消息，在今天日雙十國慶日共有男寶寶9位、女寶寶8位總共17位國慶寶寶，其中剖腹產6位，自然產11位。院方也致贈精美實用的小禮物，共同慶祝迎接新生的喜悅。

▲呂姓產婦也自然產下1名男嬰，與丈夫喜迎第2胎。（圖／張俊宏婦幼醫院提供）

凌晨0時09分宏其醫院首位國慶寶寶自然產誕生，劉姓產婦表示這是第一胎，從8日晚上開始陣痛就入院待產，很高興盼到是個男孩，爸爸黃先生一夜未眠，趁著空檔回家休息去了，也高興的感謝母子平安生產順利；另外宋俊宏婦幼醫院則是5時20分由呂姓產婦生下男嬰，與丈夫喜迎第2胎。

院長張紅淇醫師說，宏其婦幼醫院以嚴格的標準自我要求管理，期待提供社區民眾醫學中心等級的服務。近期更創先例與金捷、研華公司設立結合臨床、生技、物聯網、數位醫療及美侖美奐舒適設備於一體的智慧產房，為桃園市孕產婦提供最優質的待產、生產服務。