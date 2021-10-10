佛系房東慘遇租屋蟑螂！8年欠174萬租金　合約到期還占屋

▲翁女8年來向王姓房東承租房子一毛未付，就連合約到期後還霸屋不搬，被一狀告上法院。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹翁姓女子於2013年6月開始，以每月1.8萬的租金向王姓房東租任房屋，沒想到8年來沒付過租金，連合約期期滿後都還霸屋不搬，被王姓房東一狀告上法院。新竹地方法官認翁女應依約定日期支付租金，除了要付清積欠租金174萬6千元外，還要立刻搬走將屋子還給房東。

判決指出，翁女在2013年6月1日向王姓房東承租新竹市一間10樓房屋，租約中議定，每月25日繳交1.8萬房租，直到2021年6月30日為止。未料翁女入住後一毛未繳，8年來住霸王屋，今年6月30日合約到期後也不搬走，讓王姓房東「請神容易送神難」。

王姓房東提出房屋租賃契約書、切結書、土地及建物登記謄本、地籍異動索引、房屋稅籍證明書等件為證，而翁姓房客則未到庭爭執，也未提出書狀答辯，因此法官認信王姓房東主張為實。

法官依民法第455條前段定明文「按承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物」，及雙方簽訂的房屋租約契約書中，第12條第1項約定「租期屆滿或租賃契約終止時，承租人應即將房屋返還出租人並遷出戶籍或其他登記。」要求翁女應立即騰空房屋，返還王姓屋主。

另依民法第439條中規定「按承租人應依約定日期，支付租金」，核算翁女至2013年6月1日起至今共有8年1個月，合計租金共174萬6千元未付，判翁女因依租賃法律關係，給付積欠174萬6千元租金。

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