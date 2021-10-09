　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比特幣變法定貨幣！　薩爾瓦多實施1個月民眾狂抱怨

▲▼薩爾瓦多將比特幣當法定貨幣並推出電子錢包Chivo。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多將比特幣當法定貨幣並推出電子錢包Chivo。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

薩爾瓦多在9月將比特幣（bitcoin）列為法定貨幣，結果上路短短一個月就不斷傳出災情，有人透過官方推出的電子錢包Chivo提取現金時，損失了數百美元，讓民眾抱怨連連。

根據《路透社》報導，薩爾瓦多9月8日將比特幣列為法定貨幣，並推出官方電子錢包Chivo，結果上路才一個月就狀況連連。當地32歲建築工人Adalberto Galvez說，他試圖從Chivo中提取現金時，卻發現有220美元消失了（約台幣6160元），這類金錢損失的受害者不只他一人，儘管已和相關部門反應，目前還是沒有得到回應。

薩爾瓦多政府為了鼓勵民眾使用，還推出了只要註冊Chivo就能拿到30美元的比特幣獎勵，讓下載量迅速增加，目前已有300萬人下載Chivo，幾乎佔了全國人口的一半。可是也有人抱怨，他們下載時才發現自己的身分被盜用，根本領不到獎勵。

薩爾瓦多經濟和社會發展基金會（FUSADES）的報告顯示，這一個月來有12％的人曾使用比特幣消費；雖然政府力推比特幣，但針對233家不同行業別的企業調查發現，有高達93％的公司沒有支援比特幣支付。Chivo目前的主要功能變成只有匯款和領錢而已。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
越南哥「底薪24k變8萬」　曬薪資條鄉民驚呆
王思佳曬「產後真實肚子」　腰掛一團肉！網讚翻
16歲選美少女罹罕見怪病！光速衰老像50歲
警「11種語言+熱舞」祝壽分局長　遭轟拍馬屁回應了
知名網紅全裸慘死街頭！「殺人夫」當場飲彈
鄧佳華穿2萬行頭酸「5倍券給2種人拿的」　經紀人開罵了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她腹痛以為吃壞肚子！媽幫查看驚見「下體冒顆頭」　8分鐘後產嬰

南韓「女排甜心」曝已婚！丈夫淚訴遭妻家暴　娶到恰查某精神崩潰

瓷盤藏抽屜沒人管　她打開驚見16世紀古董！翻10倍賣出4千萬天價

科摩多巨蜥恐怖撕咬　男「整片肉被扯下」瞬間爆血！失控畫面曝光

全球首創！比特幣變法定貨幣　這國實施1個月民眾狂抱怨

外星人傑作？神秘巨岩如「雷射切割」完美分2半　震撼照曝光

研究：2劑BNT疫苗保護力「2個月達96%」　半年內有效防住院、死亡

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

真子公主新婚生活又亮紅燈！　患PTSD恐影響美國簽證申請

戴琪劉鶴2度通話　關切中國非市場政策傷及美國利益

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

她腹痛以為吃壞肚子！媽幫查看驚見「下體冒顆頭」　8分鐘後產嬰

南韓「女排甜心」曝已婚！丈夫淚訴遭妻家暴　娶到恰查某精神崩潰

瓷盤藏抽屜沒人管　她打開驚見16世紀古董！翻10倍賣出4千萬天價

科摩多巨蜥恐怖撕咬　男「整片肉被扯下」瞬間爆血！失控畫面曝光

全球首創！比特幣變法定貨幣　這國實施1個月民眾狂抱怨

外星人傑作？神秘巨岩如「雷射切割」完美分2半　震撼照曝光

研究：2劑BNT疫苗保護力「2個月達96%」　半年內有效防住院、死亡

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

真子公主新婚生活又亮紅燈！　患PTSD恐影響美國簽證申請

戴琪劉鶴2度通話　關切中國非市場政策傷及美國利益

我是小生再開戰！曝「鄭家純慣用4手法」霸凌帶風向　490字反擊了

韋伯季後賽初登板7.2局飆10K無失分　巨人完封道奇搶首勝

來這裡玩不會擠　八仙山可容1500人「中午只有636人」

明年基本工資調高　近835萬人健保費月繳多24元

陳柏惟罷免案投票倒數　林昶佐喊話朱立倫：報復性罷免不利民主

她腹痛以為吃壞肚子！媽幫查看驚見「下體冒顆頭」　8分鐘後產嬰

「省府草地音樂節」國慶日登場　聽音樂吃限量美食享受慢活下午

「3星座男」千萬別倒追！天蠍自帶神秘感、冠軍你越追他跑越遠

交通安全月　成功警深入社區宣導

桃園蘆竹誠聖宮建醮大典　鄭文燦：祈神恩保佑疫情快退散

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

國際熱門新聞

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

美最新規定！33國入境須打6款WHO認可疫苗　台灣不受限制

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

網紅全裸離奇慘死街頭　警破門逮「殺人夫」當場飲彈

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲

《魷魚遊戲》揭南韓社會底層　貸款像是買咖啡

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

調查海下853公尺沉船　竟遇比人大神祕魷魚

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

美軍駐台非秘密？英媒：曝光時機才是重點

高壓電線掉落　4人被電暈倒地！影片曝光

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

親媽剛過世　女友秒上位變繼母！

美國瘋《魷魚遊戲》！警察玩木頭人學生崩潰

更多熱門

相關新聞

比特幣飆破5.6萬美元！　「金融巨鱷」索羅斯也進場持有

比特幣飆破5.6萬美元！　「金融巨鱷」索羅斯也進場持有

中國先前宣布加密貨幣非法，使得比特幣價格大幅崩跌，但在Fed主席鮑爾（Jerome Powell）宣布不會禁止比特幣等數位資產後，使比特幣價格回升，今（8）日更是突破5.6萬美元大關，再創5個月來新高點，而有消息指出，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）也開始進場持有比特幣。

比特幣重返5萬美元　創9月7日以來新高

比特幣重返5萬美元　創9月7日以來新高

「火幣網」公布退出大陸市場流程

「火幣網」公布退出大陸市場流程

虛擬貨幣能撼動世界金融？

虛擬貨幣能撼動世界金融？

投資比特幣欠警界好友上千萬　督察巡官挨告詐欺

投資比特幣欠警界好友上千萬　督察巡官挨告詐欺

關鍵字：

bitcoin比特幣薩爾瓦多Chivo

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

一天最多吃幾顆蛋？醫解答了　破除「膽固醇迷思」

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面