「超胸」電信正妹是斜槓青年　客人看得出神...什麼方案都點頭

▲連鎖電信門市正妹店長郭彤擁有超級傲人身材，讓許多網友前往朝聖。（圖／郭彤提供）

記者黃宥寧／台北報導

因應5G趨勢，台灣各家電信門市極力推出5G升級潮！新北連鎖電信門市有位正妹店長郭彤，手撐桌露出甜美笑容推動門市方案，但因為她將豐滿豪乳放在桌上，讓不少網友紛紛暴動朝聖，紛紛詢問是哪家門是，要揪團去辦門號。個性像傻大姊的郭彤接受《東森新媒體ETtoday》訪問，透露她不僅是門市店長，更兼賣二手車及商品，是位標準斜槓青年。

長相清秀看似傻大姊個性的郭彤，日前因網友將她「胸部放桌上照」做成梗圖，寫下「人家中華電信還在5G，遠傳直接36G」讓許多網友肉搜到她臉書，紛紛前往朝聖紛紛表示：「揪團辦門號了」、「中華只有5G，輸了」、「只有遠傳，沒有『巨梨』」，有許多網友更是直接衝到門市，目睹本人風采。

▼魔鬼身材可愛臉蛋的郭彤，因網友做梗圖分享讓她瞬間爆紅。（圖／郭彤提供）

今年26歲的郭彤，因為原生家庭關係，促使她在國中二年級就開始打工，從簡單餐飲開始做起，成長過程中她逐漸發現自己喜歡與人互動，決定應徵電信門市人員，開始接觸銷售。「成交帶來成就感」，她開朗地向記者分享，透過每次談成交易就感到滿足，越做越有趣，也因為工作表現亮眼，1年多前被升為店長。她也透露，時常有客人都會盯著她的胸部看，結果當她問客人需要什麼方案，客人都會點頭說好。

樂觀的郭彤表示，「只要是能賺錢的我都不會放棄」，成熟的她也透露一路成長看著媽媽含辛茹苦將她和姊姊扶養長大，有工作能力後不想向家裡拿錢，希望透過本業及斜槓事業帶來更多收入，讓媽媽可以享清福。

最後她也不藏私分享「豐胸秘笈」，她從小相當喜歡喝牛奶及豆漿，但堅持不喝有糖飲料，運動僅著重下半身，她強調一定要先吃胖點，認為得先讓自己有點肉，胸部才會有機會變大；她也強調，每個人體質不同，要選擇最適合自己的豐胸及運動方法。