　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　主打「唯一日本製」汽座

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

▲日本母嬰品牌Combi今年9月推出純日製兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，更於10月8到11日於台北世貿上聯婦幼展祭出五倍券超殺特惠。（圖／台灣康貝股份有限公司提供，下同）

記者蒲世芸／採訪報導

堪稱2021下半年最受新手爸媽矚目的挖寶盛會「台北國際婦幼展」，今天（10/8）在世貿一館盛大登場。深耕台灣20年的日本母嬰品牌Combi，業者祭出全台「唯一日本製」的新款兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，並推出各式高品質育兒神器，及專屬振興五倍券優惠參展。在疫情翻轉所有育兒族人生的2021年，以及越來越注重寶寶行車安全的潮流下，主打純正日本育兒匠人血統、高安全標準、高品質的Combi商品，成為了本次國際婦幼展的亮點。

Combi台灣分公司總經理周弘仁表示，台灣嬰童用品市場雖品牌眾多，但大多為代理商進口販售，對本地消費者無法享受到原廠提供完整且負責的服務及承諾。日本Combi不透過代理商，選擇直接在台灣設立分公司，原因在於Combi堅持的品牌精神「育兒的另一雙手」。除了讓商品能協助新手爸媽輕鬆愉悅地養育寶寶外，更要能保證優良的品質，並解決育兒生活中各處疑難雜症，陪伴一路寶寶成長，這正是日本Combi長久以來的使命感與自我期許。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

▲堅持日式設計、日本製造、日本品質，台灣獨賣款兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，業者主打目前市面上唯一一台日本製汽座。

洞悉台灣新手爸媽對行車安全用品的品質要求，以及對日本製商品的信賴感，日本Combi決定滿足消費者需求，從研發到品管，從生產到進口，打造一台純日式原汁原味的汽車安全座椅。而這新產品，就是本次婦幼展的主打焦點WEGO GRANDE。

從產品細節，處處可見日本Combi對安全理念的堅持及設計的用心。Combi台灣分公司副總經理章友春指出，Combi對兒童行車安全，堅持「不同階段、分齡使用」，是有別於其他品牌的獨特觀點。初生幼兒的身型嬌小、骨骼脆弱，發生衝擊時汽座需要良好的包覆性才能有效保護；而到了兒童階段則需因應遺傳及生長速度不同導致的多樣化體型，汽座更著重於乘坐空間的彈性變化，一台汽座難以同時符合兩種需求。因此，Combi堅持汽座應為初生兒及成長階段兒童個別打造。而WEGO GRANDE正是專為初生型幼兒設計的安全汽座，多重側撞防護、紮實的包覆性，能在0到4歲前階段保護幼兒的嬌弱身軀，便利的頭靠肩帶連動裝置、多段乘坐角度調整等功能，也是專為新手爸媽打造的貼心設計。

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

▲EggShock超衝擊吸收素材代言人－知名職能治療師黃老斯（黃彥鈞）搶先體驗WEGO GRANDE汽座。（圖／取自臉書粉絲專頁「黃彥鈞 黃老斯」）

卓越的安全性不是WEGO GRANDE的唯一優勢，Combi台灣分公司商品企劃室長張菁恬進一步指出，Combi各款推車及汽座上皆可看見EggShock超衝擊吸收素材的廣泛應用，汽座都需通過嚴格的安全測試才能生產販售。因安全性已成基本規格，所以舒適性成為現今爭取爸媽青睞的重要指標。WEGO GRANDE的座椅布套採用了Combi最引以為傲的多層網眼透氣材質，透氣與舒適性領先業界群倫，並且更適合台灣濕熱氣候。寶寶身體汗腺密集、體溫較成人高，一台散熱排汗效果優良的汽座，才能讓寶寶乘坐舒適、不哭不鬧，行車安全也更有保障，這正是WEGO GRANDE日本製設計的講究之處。

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

▲疫情期間媽寶版上狂推的育兒神器－安撫餐搖椅，本次還特別設立情境專區，詳細解構各種使用情境。▼日本製育兒小物專區和日本專利設計的母乳應援專區。（圖／台灣康貝股份有限公司提供，下同）

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

在市場上推出眾多熱賣嬰童用品的Combi，每次婦幼展都成為新手爸媽必訪的淘寶聖地，此次婦幼展除主打市面上唯一日本製WEGO GRANDE汽車安全座椅最為吸睛外，亦帶來市面上最全的日本製育兒用品區，設立專區讓爸媽一次買足；輕巧雙向、安全四輪鎖放推車區，Combi推車出了名的好收摺、好透氣、好好推，搭配展場優惠，是入手的好時機。疫情期間媽寶版上狂推的育兒神器－安撫餐搖椅，本次還特別設立情境專區，詳細解構各種使用情境，讓現場爸媽身歷其境感受餐搖椅的超高CP值；日本專利設計母乳應援專區，7度吸讓哺乳變得更輕鬆愉快。

▲日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　「唯一日本製」汽座（圖／台灣康貝股份有限公司提供）

▲日本Combi亦趁婦幼展推出五倍振興券優惠方案，降低新手爸媽入手日本製高品質嬰童用品門檻。

為了讓疫情解封後的爸媽有更容易入手的選擇，日本Combi還推出五倍券優惠方案，降低高品質產品入手門檻。從居家育兒到外出用品，本次世貿一館的國際婦幼展，正好利用五倍券優惠方案一次購足，喜愛日系高品質商品的爸媽不妨趁雙十連假來一趟Combi，絕對不虛此行、滿載而歸。

更多消息，請見：
Combi 婦幼展SP頁
Combi Taiwan官方粉絲專頁展會抽獎活動

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
他推特警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」
「無套一夜啪4次」甜美聲優雙出軌　被正宮抓包
原是《魷魚遊戲》臨演　他被導演欽點「1天做300片」爆紅
雞排妹親揭與網紅「噁男恩怨」　嗆：想要流量我給你
6款麵線熱量大公開！　想減肥就選這口味
超商外爆「五倍券收購潮」！　最嚴重下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級引瘋搶

潮育兒！東森卡友享Combi日式收涎初食宴體驗好康加值

新世代父母首選COMBI　育兒生活「潮」起來！

流感疫苗首週接種72.2萬「和去年比直接砍半」　這族群人減少最多

日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　主打「唯一日本製」汽座

《刈香傳藝‧陣有藝思》台南藝術節登場　黃偉哲恭迎神尊觀看演出

齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

機師居檢「偷吃空姐還趴趴走」挨罰60萬！華航連帶被重罰200萬

宜蘭宣布烤肉解禁　南澳漁港11日起開放垂釣

吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

流感疫苗首週接種72.2萬「和去年比直接砍半」　這族群人減少最多

日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　主打「唯一日本製」汽座

《刈香傳藝‧陣有藝思》台南藝術節登場　黃偉哲恭迎神尊觀看演出

齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

機師居檢「偷吃空姐還趴趴走」挨罰60萬！華航連帶被重罰200萬

宜蘭宣布烤肉解禁　南澳漁港11日起開放垂釣

吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了

農民遇上工科生　多年痛點有解　水果保鮮棄置率大降

1個月「搬4台小客車」！藥師恐怖日常曝　她哀號：上班要穿護腰

觀光人潮漸回流！台東縣府恢復大型活動　旅遊優惠方案看這裡

影／疫後保單這樣規劃 年繳2萬元起享終身保障

聊天嗆聲被聽到！鄰居撂4人闖屋擄走「凌虐7小時」…下場曝光

王柏融整場坐板凳　吳念庭先發3打數掛蛋

如同隱形！戰機、坦克匿蹤全靠它　台廠急起直追搶「石墨烯」商機

袁詠琳長居上海報喜訊！　「新家人加入」升格當媽媽

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施彈性車輛總量管制

央行打房害慘換屋族　代書曝3招解法嘆：投資客誰不用人頭

分手繼續當炮友！　清純聲優雙出軌「無套一夜啪4次」被正宮抓包

胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

雷／宣美怒斥「現在到底在幹嘛？」CLC有真落淚：真的很氣

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

OK超商賣點？「1優勢」狠甩對手：快又專業

店員臭臉「五倍券沒了」　他確認眼神氣炸了

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

第11輪擴大加開！AZ第二劑18歲以上全開放

更多熱門

相關新聞

Skoda全新Octavia只要99.9萬元

Skoda全新Octavia只要99.9萬元

在媒體公辦試駕結束後，台灣Skoda今日也正式在台發佈了全新世代Octavia；出乎眾人所意料的，本次台灣Skoda扛起了車用晶片缺料及原物料成本高漲的大環境條件，以99.9萬元起的「破盤價格」在台導入全新Octavia

Skoda Octavia Combi試駕

Skoda Octavia Combi試駕

盤點台灣4款旅行車它100台試水溫

盤點台灣4款旅行車它100台試水溫

Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級

Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級

Skoda Fabia Combi旅行車不改款

Skoda Fabia Combi旅行車不改款

關鍵字：

Combi兒童汽座台北國際母嬰展

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面