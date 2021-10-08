日本Combi推五倍券優惠輕鬆入手　主打「唯一日本製」汽座

▲日本母嬰品牌Combi今年9月推出純日製兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，更於10月8到11日於台北世貿上聯婦幼展祭出五倍券超殺特惠。（圖／台灣康貝股份有限公司提供，下同）

記者蒲世芸／採訪報導

堪稱2021下半年最受新手爸媽矚目的挖寶盛會「台北國際婦幼展」，今天（10/8）在世貿一館盛大登場。深耕台灣20年的日本母嬰品牌Combi，業者祭出全台「唯一日本製」的新款兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，並推出各式高品質育兒神器，及專屬振興五倍券優惠參展。在疫情翻轉所有育兒族人生的2021年，以及越來越注重寶寶行車安全的潮流下，主打純正日本育兒匠人血統、高安全標準、高品質的Combi商品，成為了本次國際婦幼展的亮點。

Combi台灣分公司總經理周弘仁表示，台灣嬰童用品市場雖品牌眾多，但大多為代理商進口販售，對本地消費者無法享受到原廠提供完整且負責的服務及承諾。日本Combi不透過代理商，選擇直接在台灣設立分公司，原因在於Combi堅持的品牌精神「育兒的另一雙手」。除了讓商品能協助新手爸媽輕鬆愉悅地養育寶寶外，更要能保證優良的品質，並解決育兒生活中各處疑難雜症，陪伴一路寶寶成長，這正是日本Combi長久以來的使命感與自我期許。

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▲堅持日式設計、日本製造、日本品質，台灣獨賣款兒童汽車安全座椅WEGO GRANDE，業者主打目前市面上唯一一台日本製汽座。

洞悉台灣新手爸媽對行車安全用品的品質要求，以及對日本製商品的信賴感，日本Combi決定滿足消費者需求，從研發到品管，從生產到進口，打造一台純日式原汁原味的汽車安全座椅。而這新產品，就是本次婦幼展的主打焦點WEGO GRANDE。

從產品細節，處處可見日本Combi對安全理念的堅持及設計的用心。Combi台灣分公司副總經理章友春指出，Combi對兒童行車安全，堅持「不同階段、分齡使用」，是有別於其他品牌的獨特觀點。初生幼兒的身型嬌小、骨骼脆弱，發生衝擊時汽座需要良好的包覆性才能有效保護；而到了兒童階段則需因應遺傳及生長速度不同導致的多樣化體型，汽座更著重於乘坐空間的彈性變化，一台汽座難以同時符合兩種需求。因此，Combi堅持汽座應為初生兒及成長階段兒童個別打造。而WEGO GRANDE正是專為初生型幼兒設計的安全汽座，多重側撞防護、紮實的包覆性，能在0到4歲前階段保護幼兒的嬌弱身軀，便利的頭靠肩帶連動裝置、多段乘坐角度調整等功能，也是專為新手爸媽打造的貼心設計。

▲EggShock超衝擊吸收素材代言人－知名職能治療師黃老斯（黃彥鈞）搶先體驗WEGO GRANDE汽座。（圖／取自臉書粉絲專頁「黃彥鈞 黃老斯」）

卓越的安全性不是WEGO GRANDE的唯一優勢，Combi台灣分公司商品企劃室長張菁恬進一步指出，Combi各款推車及汽座上皆可看見EggShock超衝擊吸收素材的廣泛應用，汽座都需通過嚴格的安全測試才能生產販售。因安全性已成基本規格，所以舒適性成為現今爭取爸媽青睞的重要指標。WEGO GRANDE的座椅布套採用了Combi最引以為傲的多層網眼透氣材質，透氣與舒適性領先業界群倫，並且更適合台灣濕熱氣候。寶寶身體汗腺密集、體溫較成人高，一台散熱排汗效果優良的汽座，才能讓寶寶乘坐舒適、不哭不鬧，行車安全也更有保障，這正是WEGO GRANDE日本製設計的講究之處。

▲疫情期間媽寶版上狂推的育兒神器－安撫餐搖椅，本次還特別設立情境專區，詳細解構各種使用情境。▼日本製育兒小物專區和日本專利設計的母乳應援專區。（圖／台灣康貝股份有限公司提供，下同）

在市場上推出眾多熱賣嬰童用品的Combi，每次婦幼展都成為新手爸媽必訪的淘寶聖地，此次婦幼展除主打市面上唯一日本製WEGO GRANDE汽車安全座椅最為吸睛外，亦帶來市面上最全的日本製育兒用品區，設立專區讓爸媽一次買足；輕巧雙向、安全四輪鎖放推車區，Combi推車出了名的好收摺、好透氣、好好推，搭配展場優惠，是入手的好時機。疫情期間媽寶版上狂推的育兒神器－安撫餐搖椅，本次還特別設立情境專區，詳細解構各種使用情境，讓現場爸媽身歷其境感受餐搖椅的超高CP值；日本專利設計母乳應援專區，7度吸讓哺乳變得更輕鬆愉快。

▲日本Combi亦趁婦幼展推出五倍振興券優惠方案，降低新手爸媽入手日本製高品質嬰童用品門檻。

為了讓疫情解封後的爸媽有更容易入手的選擇，日本Combi還推出五倍券優惠方案，降低高品質產品入手門檻。從居家育兒到外出用品，本次世貿一館的國際婦幼展，正好利用五倍券優惠方案一次購足，喜愛日系高品質商品的爸媽不妨趁雙十連假來一趟Combi，絕對不虛此行、滿載而歸。

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