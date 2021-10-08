國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團手持白菊花為新冠肺炎亡者默哀，民進黨立委在蘇貞昌座位前護駕。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院8日再度邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團總召費鴻泰質詢時，率領黨團全體立委上台，手持白菊花束為新冠肺炎亡者默哀1分鐘，默哀期間，民進黨立委走上備詢台，並站在蘇貞昌座位前護駕不敢大意，蘇貞昌則是低頭、默默翻閱資料。

默哀完畢後，費鴻泰先進行發言，痛批蘇貞昌上任兩年多以來，雙重標準、遇事詭辯、刁難基層、死不認錯，接著逐一點出蘇貞昌施政缺失，包括開放萊豬進口、公投法關進鳥籠、破壞大潭藻礁、率能發電占比跳票、多花9100億元買離岸風電、無疫苗可打、3+11破口死不認錯、強塞五倍券卻不發現金、打疫苗猝死案頻傳、害人民非洲豬瘟吃下肚等族繁不及備載。

費鴻泰痛批，因3+11成為破口，疫情瞬間失控，要普篩沒普篩，要疫苗沒疫苗，要醫材沒醫材，醫療體系幾近崩潰，這些慘狀人民記憶猶新，內閣團隊無計可施，大搞校正回歸，掩蓋真相，「你跟你的團隊真的欠染疫致死者及其家屬一個道歉，不要讓自己成為不可親近之人，請蘇院長誠心認錯。」

費鴻泰並呼籲蔡總統召開國是會議，面對目前施政亂象、對岸威脅、防疫振興、勞保年金改革、行政區域重劃、氣候危機等面向，朝野各黨坐下來好好對談，設法將危機化於無形，使百姓得以安居平安。