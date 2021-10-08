颱風「圓規」最快今晚生成！連假這天離台最近　不排除發海警

▲台灣南方有兩大熱帶系統，菲律賓東方海上的熱帶低壓對台影響較大。（圖／取自NCDR）

記者李宜秦／台北報導

南海熱帶性低氣壓今日凌晨已發展為颱風「獅子山」，而位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，預計將於今晚到明日上半天增強為颱風「圓規」，國慶日當天逐漸靠近台灣，下周一到二離台灣最接近，北、東有大雨或豪雨，其他地區也會有降雨。氣象專家賈新興表示，不排除針對颱風圓規發布海上警報的機率。

氣象局預報員趙竑表示，菲律賓東方海面上的熱帶低壓仍在組織中，最新預報顯示，將於今天晚上到明天上半天增強為颱風圓規，明日起開始往北後再往西移動，將經過巴士海峽往海南島移動，預計國慶日逐漸靠近台灣，收假日也就是下周一最接近台灣。

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▲南海熱帶低壓今晨增強為颱風獅子山，對台沒有影響。（圖／取自RAMMB）

今日起至國慶日大環境吹東風，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區等地有雨，其他地區則是多雲到晴，午後可能有雷陣雨。國慶日下午開始天氣逐漸轉變，受到熱帶系統靠近影響，北部、東部開始有雨。

連假最後一天的下周一至周二天氣最不穩定，受熱帶系統影響，北部、東半部有陣雨，且雨勢以大雨或豪雨為主，其他地方也是都有短暫陣雨。下周三、四熱帶系統逐漸遠離，雨勢稍微趨緩，北東雖仍有降雨，不過雨勢不會如前兩天猛烈。

▲▼颱風獅子山（左）、圓規（右）將陸續生成，圓規對台影響較大。（圖／取自氣象局、日本氣象廳）

氣象專家賈新興表示，熱帶低壓發展為颱風圓規後，將往巴士海峽移動，由於暴風半徑相對較大，不排除有機會發布海上警報。此外，因為長江流域以北有微弱冷高壓，因此將在台灣東北方產生共伴效應，位置偏北、強度偏弱，東北部要注意大量降雨。