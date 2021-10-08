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一早就先衝超商！她爽領5份紙本五倍券：明天全家人吃飯要用

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲紙本五倍券開放領券首日不少民眾就來領。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

首波紙本振興五倍券今（8）日上午9時起開放至超商、郵局領券，《ETtoday新聞雲》直擊各大超商首日領券狀況，領券時間一到湧進不少民眾排隊等領，而像是7-11、OK mart事務機台系統十分順暢，約20秒就能順利領券，一位李奶奶一早就來幫家人領五倍券，手上拿著5份券笑說，「明天全家人要一起去吃飯就可以用了。」

▲▼五倍券今開放領取，現場直擊超商情況。（圖／記者周姈姈攝）

▲超商湧進許多人潮排隊領券。（圖／記者周姈姈攝）

《ETtoday新聞雲》一早直擊OK mart門市，可以看見民眾9點左右陸續湧現，而事務機台同樣9點開放領券，流程十分順利，約20秒就能將五倍券帶走，一位李奶奶手上拿著5份五倍券笑說：「操作很方便。」自己是幫要上班的家人一起領券，而明天剛好全家人要一起去吃飯，「正好可以用到。」也預計準備要在出去玩的時候掏出來使用。

另一位林姓上班族則透露，自己趁著上班前趕緊先來領券，準備要將五倍券花在購買iPhone 13上，他也指出這次五倍券相較去年三倍券還不錯，「算是天外飛來的一筆小財富。」

▲▼紙本五倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲紙本五倍券即起限時2周開放領券。（圖／記者蕭筠攝）

紙本五倍券即日起至10月21日期間每日上午9時至晚上10時開放領取，若是在4大超商預定五倍券者，一共有2種領券方式，包括使用「手機APP」，進入超商APP五倍券專區後輸入政府發送領券簡訊序號、身分證末4碼，再憑條碼及身分證即可至櫃台完成領券，3步驟就搞定；同步開放「事務機台」並憑健保卡或輸入身分證字號及取貨序號（2擇1）列印小白單領券，提醒民眾別忘了相關領券優惠。

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