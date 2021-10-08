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華爾街日報：美軍特種部隊、陸戰隊　秘密駐台協訓至少一年

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

華爾街日報今天報導，美方官員透露，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，在中共解放軍步步進逼、各界憂慮日深之際協助台灣提升防衛力量。

報導引述未具名官員說法指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台運作至少一年，採輪調模式，意味美軍成員不同時間赴台協助訓練。

近一年來，亞洲媒體多次報導美軍陸戰隊教官赴台傳授戰技，美方官員一直未證實。這篇發自華府的報導除取得美國官方說法，也披露美軍特種部隊在台運作訊息。

報導寫道，北京多年來強化軍事實力，近期加強對台武嚇，美軍特種部隊駐台反映五角大廈內部關切台灣戰術能力。

過去一週，共軍近150架次軍機侵擾台灣周邊空域，包括殲16戰鬥機、轟6轟炸機、運8反潛機；4日出動56架次，創中華民國國防部揭露共機動態一年多來新高。報導表示，共機雖未進入台灣領空，卻提醒各界北京將台灣視為中國一部分，且不放棄武力犯台。

美軍高層今年稍早在國會作證時說，北京為求兩岸統一，可能在6年內對台發動攻擊；其他官員認為共軍攻台時間表可能更早。中華民國國防部長邱國正本週表示，共軍將在2025年具備全面犯台能力。

報導寫道，美軍特種部隊及陸戰隊協助訓練國軍，是台灣為共軍進犯未雨綢繆之際美國提振台北信心的象徵作為。現任及卸任美方官員與軍事專家都認為，強化美台軍事單位關係比單純對台軍售更有用。

曾任白宮副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）說：「台灣在本世紀前15年嚴重忽視國防，採購太多衝突爆發數小時內就會遭摧毀的昂貴軍備，反艦飛彈、智慧水雷及訓練精良的後備部隊太少，這些成本較低卻致命的兵器可嚴重破壞北京的作戰計畫。」

博明表示，台灣整體國防支出與新加坡相當，而新加坡人口只有台灣1/4，且「沒有中國在旁虎視眈眈」。

美國國防部主管特種作戰的助理部長梅爾（Christopher Maier）5月赴聯邦參議院出席人事聽證會時說，美國應認真考慮派兵協助台灣提升作戰能力，美軍特種部隊可在台傳授如何防範敵方兩棲登陸，或提升其他保衛台灣所需的技能。

前總統川普執政時就在五角大廈服務的梅爾當時沒有告訴參議員美軍特種部隊已在台運作。

美中關係近年因貿易、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、人權及南海等區域安全議題而緊繃，美軍駐台又極具政治敏感性，北京可能將此視為華府違反中美三個聯合公報。

美國國防部發言人薩波（John Supple）援引國會1979年通過的台灣關係法，提到這部法律要求評估台灣防衛需求及中方構成的威脅，並說「中華人民共和國已加強對台恫嚇與施壓，包括增加在台灣周邊的軍事行動，我們認為這破壞穩定且增加誤判風險」。

中國外交部透過聲明敦促美方恪守中美三個聯合公報規定，停止對台軍事援助，重申「中國將採取一切必要措施維護主權和領土完整」。

 

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