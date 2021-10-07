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不法牟利61億！台中黎明重畫弊案　前立委楊文欣遭判5年半

▲▼台中地院。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中黎明重畫弊案不法牟利61億元，前立委楊文欣遭台中地院判5年6個月。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市黎明自辦市地單元二重劃區爆發弊案，台中地院經2年多審理，查出前立委楊文欣等人，以虛灌人頭地主方式，虛增拆遷補償費及公共設施工程費13億餘元，總計牟利達61億餘元，法官依背信、偽造文書罪將楊文欣判刑5年6個月，其餘同夥判刑5年6月至5月不等徒刑，可上訴。

楊文欣在偵查時承認墊高農林及建物拆遷補償費，且第一、第二期拆遷補償費確有不實，但辯稱不清楚單元二公共設施工程預算金額、實際發包金額，但檢察官不採信，於2019年3月間起訴。經台中地院法官審理後審結。

判決書指出，黎明重畫會理事長傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規劃師，受楊文欣之邀投資富有公司，引進長億集團之資金及人力，成立富有公司經營決策會，由楊文欣負責重劃工程、傅宗道負責重劃行政業務，林世民負責土地開發與重劃委辦查估作業，紀玉枝負責財務規劃，4人主導黎明重劃業務的進行。

判決指出，整個案件經過縝密規劃，以借名登記方式，增加地主人數達467人，由人頭地主取得面積僅1張或連1 張A4紙張面積都不到，毫無投資效益的土地，依當時黎明重劃區內所有權人共2619人，467人已佔所有權人比例達18％，已可發揮極大影響力，左右會員大會決議事項。

判決指出，楊文欣等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，不實虛增共計2億316萬4581元的地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所3次虛增公共設施工程預算，先從15、6億元虛增至18億元，再自18億元虛增至28億1681萬8833元，計虛增10億996萬1642元，加計地上物拆遷補償費共計虛增重劃經費高達13億3092萬6223元。

再檢送不知情的台中市政府核定，據以計算重劃後土地分配結果，以重劃後評定地價每平方公尺3萬1419元計算，富有公司因而取得高達4萬2360.55平方公尺的抵費地，嚴重損害黎明重劃會會員之財產上利益。檢方則以市價每坪50萬元計算，牟利達61億餘元。

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關鍵字：

楊文欣

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