▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

昨新增華航女副機師確診，列為境外移入。目前機組員檢疫採「5+9」，是否會再趨嚴管理，今指揮中心表示，目前沒有考慮，至於自主健康管理期間，機組員仍可派飛短程航班。

指揮中心昨表示，該名華航副機師是在9/23~9/26派飛到美國安克拉治，9/27~10/1依規定到諾富特飯店進行居家檢疫，10/2、10/4這2天有跟家裡成員接觸，10/3派飛新加坡當日往返。目前同住家人已在居家隔離中，家屬等6名接觸者都採檢陰性，職場接觸人等還在匡列中。

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被問及是否會加嚴機組員「5+9」檢疫，指揮中心指揮官陳時中說明，現在5+9是第5天檢疫完畢驗一次，第9、14天再驗一次，在華航副機師個案當中很快就驗到陽性，「目前還沒有考慮要加嚴」，不過也會跟民航局再檢討。

陳時中也說，目前密切接觸者都是陰性，表示這時間點沒有向外傳染的能力，接續就會到防疫旅館做相關隔離，隔離期間有發病或隔離完畢都會再檢驗。

有機組員抱怨飛造成身心俱疲，擔憂成為破口，陳時中則表示，要考慮連續派飛是否有對其他機組員稱加感染風險，另外是都沒派飛，還拉長居家檢疫時間，恐怕對整體外銷貨物運作都會出問題，會再與民航局、公司做討論。

至於目前機組員自主健康管理期間，是否可以派飛短期航班，陳時中表示「現在是被允許的」，若機組員派飛是長班，居檢時間就要重新計算，從回台時間計算起。

自3月12日起，機組員返國後，需實施居家檢疫5天，居家檢疫期滿並檢測為陰性後才可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理9天，其中在第5日、第9日、第14日都要進行篩檢，希望可以盡早篩檢出病毒，減低病毒進入社區的風險。

