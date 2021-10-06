快訊／台中女墜樓亡！撞上路燈　1樓機車被砸中

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中大里區大智路一棟大樓6日晚間發生墜樓事件，一名年約60歲的婦人從高樓墜落，疑似先撞上路燈，將其撞斷後墜地，撞上一樓的機車，當場死亡。

警消獲報後，出動遣十九甲分隊、出動救護車1輛、人員2名到場救援，但女子明顯死亡，因此未送醫，詳細事故原因仍待警方釐清。

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