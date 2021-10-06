六都節電評比最佳行政區揭曉　中壢區公所榮獲台電節電冠軍

▲中壢區公所榮獲六都行政區台電節電冠軍。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電今年夏季公布「2020年全國縣市節電冠軍地圖」揭曉，依據各行政區節電成效占比(節電量於該縣市總節電量比例)與節電累計戶次，選出節電冠軍行政區。其中桃園市「中壢區」非僅勇奪桃園市節電王的冠軍寶座，同時也是六都中節電度數節電占比評比最佳的行政區，節電成績相當亮眼。

台電桃園區營業處楊處長顯輝6日特別前往中壢區公所頒發獎座，由中壢區公所鄭區長詩鈿代表受獎。楊處長表示，桃園市約有47萬5千戶次民眾參與節電，去年節電度數逾2,502萬度，節電成效占比達20.56%，等同於桃園市每節10度電就有超過2度是由中壢區民眾所節省。

「節能減碳是普世價值」，台電公司肯定中壢地區民眾及企業，積極參與節電並獲良好成效，多年來結合多元方式推廣節電節，引導民眾聰明用電，宣導節電不只是為做環保、愛地球，更應成為現代人的一種生活態度與習慣。

台電桃園區處表示，近來極端高溫持續，加上疫情影響用電量屢創新高，為協助用戶提早進行用電管理，台電公司特別推出「台灣電力APP」方便用戶查詢與繳付最近一期電費，或進一步查詢歷史用電資料或用電圖表，比較用電差異，已安裝智慧電表用戶，尚可即時掌握用電情形，藉此促進用戶自主優化用電行為，節省電費支出。民眾只要在手機上安裝台灣電力APP，登入系統輸入電號等資料，即可完成電號綁定或驗證，歡迎踴躍上網申請。