34歲當阿嬤！她帶孫女出門都被誤認是女兒：我驕傲

▲英國一對夫妻自稱是最年輕的阿公阿嬤。（圖／翻攝自Jenni Medlam臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國34歲的梅德倫（Jenni Medlam）跟35歲的丈夫理查（Richard），在今年17歲女兒生下一女後，兩人都非常開心，自稱是英國最年輕的阿公阿嬤，也非常驕傲帶外孫女出門，總會被認為是他們的女兒。

根據《每日郵報》報導，梅德倫17歲時生下女兒夏曼（Charmaine）後便成了單親媽媽，五年後遇見理查，兩人相愛結婚，而理查和夏曼也都將對方視為親生的，因此一家人的感情非常好。去年16歲的夏曼宣布懷孕，梅德拉姆和理查的態度不像一般父母一樣生氣，反而支持她生下來。今年6月夏曼和男友迎來女兒的誕生。

梅德倫受訪時表示，雖然帶孫女外出很容易被誤會是女兒，但兩人還是很開心當最年輕的祖父母，「每次解釋她是孫女時，對方都會露出不可置信的表情」。她表示，這麼年輕就當阿公阿嬤的好處是，將有更多的時間來陪伴孫子，也可能早點看到曾孫。

▲梅德倫雖然僅有34歲但已當阿嬤。（圖／翻攝自enni Medlam臉書）

梅德倫還透露，夏曼成為母親後，成長了很多，也持續和男友交往中，她則常常幫忙帶小孩，讓女兒跟男友有更多自己的時間。她提到自己也是很年輕就生下孩子，但仍然邊創業邊撫養孩子，現在清潔公司經營的有聲有色。梅德倫認為，多數人對年輕媽媽抱著刻板印象，總是認為有了孩子生活就完了，但是梅德倫指出，夏曼未來還想上大學，也相信她就算這麼年輕就當媽媽，仍能享受生活並實現目標。

不少網友則不認同這個想法，「這很值得驕傲嗎？我只替他們感到尷尬」、「老實說，我不希望我女兒16歲就這麼早生小孩」。

但也有人表示力挺，「沒有放棄自己或結束生命，已經很偉大了」、「我也是17歲生第1個孩子，35歲當阿嬤。現在跟當時的丈夫一起打拚事業，邁入第40年，從不後悔年輕時結婚。」