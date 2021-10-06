第4季「全球最強護照」出爐！日本、新加坡並列冠軍　台灣排第34名

▲ 台灣護照排名全球第34。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）2021年第4季排名出爐，前10名的國家幾乎沒有變動，日本及新加坡以193個免簽國，拿下全球冠軍，台灣擁有145個免簽國，排名第34，較上一季微幅下跌3名，中國則排在第72名。

▲ 亨利護照指數2021年第4季排名出爐，可點圖放大。（圖／henleyglobal.com）

英國全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，2006年來定期監測全球最強護照。日前公開的第4季排名中，南韓及德國並列第2，芬蘭、義大利、盧森堡及西班牙並列第3，奧地利及丹麥並列第4，法國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙及瑞典並列第5，一如既往地由歐盟國家佔多數。

總共199本護照中，阿富汗為排行榜最後一名，僅有26個免簽國，接著倒數回來依序為伊拉克、敘利亞、巴基斯坦、葉門、索馬利亞及尼泊爾與巴勒斯坦領土，再來是39國免簽的北韓。

不過，CNN報導，新冠疫情爆發以來的18個月中，越來越多的旅行限制導致全球各國間的差距達到史上最大。這份報告也點出全球不平等日益加劇，因為最初為防止病毒擴散而施行的旅行限制如今卻被用來抑制來自窮國的人口流動。

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