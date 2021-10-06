幫擋酒醉倒…女大生慘遭性侵　包浴巾哭著衝櫃台求救

▲小美幫楊男擋酒醉倒，卻被對方帶到旅館性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名女大生小美（化名）跟朋友用餐喝酒，幫楊姓男子擋酒數杯後醉倒，竟被楊男帶到旅館性侵得逞，事後趁對方睡著，披著浴巾到櫃台求救，才讓案情曝光。案經上訴高院，法官認為楊男犯行明確又無悔意，依乘機性交、強制等罪處3年6月徒刑，拘役40天，拘役部分可易科罰金。

判決書指出，小美2019年5月16日在某飛鏢酒吧結識楊男，於18日一起到某餐廳用餐，期間幫楊男不斷擋酒，最終不勝酒力醉倒。此時，楊男察覺小美喝醉，將小美帶到汽車旅館休息，並趁機性侵意識模糊的小美，還以手機拍下照片一張。

小美途中醒來，發現楊男的惡行，立刻哭著拒絕，這才讓楊停止動作。此時，楊男以裸照要脅，逼迫小美洗澡才會刪除照片，卻在小美洗澡途中睡著。小美走出浴室後找不到衣物，趁著楊男睡覺，以浴巾包裹身體就跑到櫃台求救、搭車離開，用Line質問楊男。

小美傳Line說，「你在我喝醉的時候亂搞一通，還說什麼你的姑姑什麼家人都在，結果呢？原本只是出自於你不能喝了去幫你擋酒的心態去，結果呢？你對我做什麼樣的事！」楊男事後坦言知道小美月經來，雖有帶保險套，但整件事可能是「誤會」，傳了「Sorry 」道歉，讓小美氣得報警提告。

楊男到案後否認犯行，辯稱兩人適合意性交，「我是在她意識清楚的時候徵得她的同意才跟她發生合意性交行為；我們是正常的性交行為，就是彼此都有互動，從親吻、我有親吻小美的胸部，到射精結束，我還有跟她說叫她去洗澡，然後她叫我先去洗，洗完再來叫她」等。

▲小美被楊男以裸照逼迫沖澡，事後衣服還被藏起來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



裸照部分，小美淚訴，「我醒來的時候他已經在性侵我，我的衣服全都已經脫完，我當下有嚇到，我有哭，並叫他不要這樣，他有停下來，並說我有拍妳200多張相片，我要求看他的手機，他要我先洗澡等出來再給我看，但我洗出來他已經睡著了，我太害怕我只想離開那邊，後來我找不到我的衣服我就去櫃台，跟櫃台借衣服」，「我後來在那位叔叔陪同下我再進入房間，我把被告叫起床；我的衣服被他壓在床下，後來有找到，我就叫他刪除相片，當時我只看到一張相片，但一開始他跟我說拍了200多張，當時我未戴眼鏡所以我沒有看清楚是不是只有一張，後來我就看到他把相片刪除，但當時我未看見他從手機的垃圾桶刪除相片，接下來我就拿我的東西搭乘櫃台幫我叫的計程車」。

對此，楊男辯稱，「我當時開玩笑說有，因為當時我希望她去洗澡；我有從我的方向拍她1張裸照，但那個角度並未拍到小美的臉及上半身，我後來有給她看，因為她問我是不是拍她裸照，我就說：有，我只是開玩笑，照片我當場給她看真的只有一張；我當場拍的那一張我已經刪除了，連垃圾桶內的都刪除了」。

汽車旅館代班經理證稱，當時看到一名女孩包著一條大浴巾哭泣，立刻請員工拿制服借她穿，並陪同到房門外，「我一直站在門外。該女生進去拿衣服後就下樓去我們的儲藏間換衣服，接下來該女生一直在講手機，好像在聯絡朋友，當下我有問她要不要報案，她當時好像是說她是從北部下來讀書不想讓家人擔心，所以當時她沒有報警」。

高等法院高雄分院認為，楊男利用小美酒醉性侵，犯罪動機、目的、手段均甚惡劣，且犯罪後仍否認犯行，飾詞與小美是合意性交，並無悔意之犯後態度，造成小美心理重大創傷，迄未達成和解，考量楊男從事貨運司機，月入約新台幣4萬至5萬元的情況，依乘機性交罪處有期徒刑3年6月；另強制罪判處拘役40天，可易科罰金。

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