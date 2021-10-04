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日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

▲▼日本速食業者推出野鹿肉漢堡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本速食業者推出野鹿肉漢堡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本餐飲業受疫情影響，野味消費大幅下降，連帶野生鹿肉也跟著滯銷。速食業者趁機開發出新款「野鹿肉漢堡」，解決上游廠商食材賣不出去的問題。肥美的鹿肉排搭配特調醬汁光，看照片就已經食慾大開，讓許多網友都等不及想嘗試。

根據日本《ねとらぼ》報導，速食業者「儂特利（Lotteria）」宣布，將在9月29日開始限量販售野鹿肉漢堡，一個售價790日圓（約新台幣198元）；雙層的野鹿肉漢堡也將同時販售，售價是1200日圓（約新台幣301元）。

漢堡裡的肉排60%成分是野生鹿肉，再加入麵包粉、黑胡椒和肉豆蔻；醬汁是蝦夷鹿燉肉醬，一種混合了香料的肉醬，最後放上蛋黃醬、生菜、番茄、洋蔥和泡菜，讓人看了口水直流，肚子也咕嚕咕嚕叫。

為了刺激野生鹿肉的銷量，有公司推出“GO GO GIBIER！”的企劃，提供符合「國產野味認證體系」標準的野鹿肉。儂特利所推出的漢堡，就是因為企劃而生的產品。

網友得知新品的消息，紛紛表示「好想吃吃看」、「好吃嗎？想聽吃過的說說看」、「吃過了很好吃，很推」、「我完全沒吃過鹿肉」、「雖然是紅肉但脂肪感0，下次想買雙層的試試看」、「鹿肉味很好，醬汁也很有義大利肉醬的感覺」。

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