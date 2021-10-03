瑜伽教練幫「壓腿」　害她大腿「粉碎性骨折」治1個月仍無法走路

▲王女已經接受一個多月的治療，仍無法行走。（圖／翻攝安徽網）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽合肥一名女子花了7600元人民幣（3.2萬元新台幣）報名瑜伽課，沒想到上課「壓腿」的時候，竟被瑜伽老師壓到大腿粉碎性骨折。女子表示，她目前為止為了治療大腿已花費5.6萬元人民幣（約24萬元新台幣），後續還不知有多少開銷，但瑜伽館卻只願意賠償5萬元。

根據陸媒報導，該名女子姓王現年27歲，喜歡利用空閒時間練瑜伽，正好家附近有間瑜伽館，於是在今年8月花了7600元報了1對2的私教課，總共20節課。

王女8月27日晚間來到瑜伽館上第一堂私教課，但是她和教練李老師並不是第一次接觸，之前上其他課程的時候，就曾接受過指導，相當認可李老師。

在做「龍式」動作時，要求腿部大開大闔，王女跪在瑜伽墊上，右腳向前邁出一大步，在保持髖部中正的同時，左腿向後拉伸，但由於動作不到位，李老師上前進行輔助。

王女表示，教練當時在給她做壓腿時，應該是向下用力過重，她突然感到一陣劇烈的疼痛，隨後便被送去了醫院。

經醫生診斷，王女左側股骨乾粉碎性骨折，呈粉碎性，移位明顯；同時需要手術治療。就這樣，王女在醫院治療了16天，至今依然無法行走，並且沒有辦法工作，讓她心裡很著急。

王女指出，事件發生後，店家一開始態度還算積極，決定私了，並拿出5萬元賠償，但光治療費已經花費了5.6萬，而且之後還可能存在其他治療費用，因為受傷所耽誤的工作，她也希望有一個合理的賠償。

不過，瑜伽館已表態不願再承擔任何費用，打算透過法律途徑解決。