前夫交新女友！醋女一見崩潰　臉書狂洗版：爛穴…下場慘了

▲女子不滿前夫交新女友，竟在臉書發文狂嗆對方，遭法官判刑。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者陳韻如／台東報導

女子小君（化名）不滿前夫阿宏（化名）與女子小倩（化名）交往，竟在社群軟體上辱罵小倩，「眾人幹」、「爛穴」、「人盡可夫」、「腳開開錢進來」等，甚至連小倩擔任大學教授的哥哥也一同罵下去，「叫獸、睡女學生」，讓阿宏、與小倩兄妹氣不過對小君提告。法院審理後，依妨害名譽罪嫌判小君3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，小君跟阿宏離婚後，因此與阿宏、小倩兄妹倆產生嫌隙，但沒想到，她竟在臉書、LINE或是Messenger傳送足以貶損3人人格名譽的文字，而貼文甚至還在小倩哥哥任教的大學上流傳。

經查，小君先是貼文指出阿宏開吊車偷貴重木頭，更指名道姓罵小倩，「討客兄到處破壞別人家庭」、「爛女人」「找眾人插」、「眾人幹」、「爛穴」、「人盡可夫」、「腳開開錢進來」、「賺吃查某」，更稱小倩哥哥，「叫獸兄，A國科會錢一直搞女學生…」，讓3人氣炸憤而對小君提告。

法院審理後，審酌小君因與前夫有嫌隙，卻不思循理性方式溝通，竟用此方式來貶損阿宏及小倩兄妹的人格，甚至是社會評價，造成3人的名譽受創，顯然是缺乏尊重他人的觀念，因次將她判刑3個月，得易科罰金。全案可上訴。