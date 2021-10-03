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社會 社會焦點 保障人權

桃園小貨車下坡路段失控翻車　衝撞對向小客車4傷

▲營業小貨車下坡失控翻車。（圖／蘆竹警分局提供）

▲營業小貨車下坡失控翻車。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

44歲楊姓男子3日上午駕駛營業小貨車行駛桃園蘆竹區仁愛路三段時，疑似下坡過彎不慎車輛翻覆，小貨車並衝向對向車道，波及對向23歲楊姓男子駕駛之小客車，其中小貨車駕駛受困車內經救護人員持破壞器材救出，小客車含駕駛在內共3人受到輕傷，雙方酒測值皆為零。有關事故發生確切原因，有待進一步調查。

▲並波及對向車道小客車。（圖／蘆竹警分局提供）

▲並順勢衝向對向車道小客車。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局表示，楊姓男子今日上午11時許，駕駛營業小貨車行駛仁愛路三段往南崁方向，行經仁愛路三段450號前，疑似下坡過彎不慎造成車輛翻覆，砂石散落路面，並衝向對向車道波及楊姓男子駕駛之小客車，小客車則引擎蓋破損安全氣囊爆開。

小貨車駕駛楊男受困車內，經警消救護人員利用器材協助脫困，造成左手臂多處擦傷，小客車駕駛則左小腿擦摥，車上乘客23歲蘇姓男子胸口疼痛、23歲詹姓女子膝蓋疼痛，都由救護車送往長庚醫院救治，雙方酒測值皆為零。有關事故發生確切原因，有待進一步調查，方可釐清。

▲▼救護人員持破壞器材救出受困司機，警方處理事故現場並清掃路面。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼救護人員持破壞器材救出受困司機，警方處理事故現場並清掃路面。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼警方處理事故現場，並清掃路面。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局呼籲，用路人行車應隨時注意前方路況，保持良好精神狀態及提高自身警覺性，以避免造成憾事發生。

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