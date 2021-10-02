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支持竹竹升格同步檢討全國行政區劃　林為洲：不再「富都窮縣」

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 立委林為洲 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨新竹縣立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併議題，民進黨派系正國會立委昨發出聯合聲明，呼籲跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。對此，國民黨新竹縣立委林為洲2日表示支持縣市合併升格，但他認為行政區劃應全國一致的來檢討、計畫，現在是一個啟動的契機，盼將來台灣不再繼續重都輕縣、富都窮縣。

針對正國會立委呼籲縣市合併應該要全國整體考量，林為洲表示支持，他認為，新竹縣市升格是大家的期待，但更重要的是台灣是否還要繼續存在「重都輕縣」的狀況，從中央統籌分配稅款到重大建設，主要資源都挹注在直轄市，導致其他縣只分到更少的資源。

林為洲舉例，目前只有雙北、台中、高雄有捷運系統，其他縣市因不屬於同個行政自治機關很難統合，像新竹縣市就很難統合起來建設捷運系統，使住在直轄市的人可以享受比較好的大眾運輸服務，其他縣市恐怕連公車班次都很少。

林為洲也提到，總統蔡英文宣示8年內要蓋20萬戶社會宅，但有超過90%的預算編列給六都，其他縣市只分到零頭，他認為，新竹縣市外來人口成長最快，有更多年輕人需要社會住宅，卻分不到中央的資源。

「升格我們支持，但應該全國一致的檢討、計畫，而不是只在乎一個地區的升格，希望將來台灣不再有重都輕縣的狀況。」林為洲說，不論是大行政區如4百多萬人口的新北市，或是5、60萬人口的新竹縣，都應站在平等地位，確立兩級政府，中央才能以公平合理的制度，針對各縣市不同的需求、國家政策來分配最有效的資源。

林為洲預告，下週他擔任立法院內政委員會的召委，6日將邀請相關部會首長針對「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告，他強調，這是一條長遠的路，現在是一個好的時機開始啟動，盼將來台灣不再繼續「富都窮縣」。

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